Neuveriteľná divočina v Brazílii! Nahnevaný tréner udrel rozhodkyňu do hlavy

Brazílsky tréner sa usiloval všetko poprieť, ale usvedčilo ho natočené video. Následne ho z klubu vyhodili.

Štvrťfinálový duel Novej Venecie a Ferrovíaria ponúkol nielen futbal, ale aj bitky. Trénerovi Sorianovi sa nepáčil výkon rozhodcov a vybehol na ihrisko. Chcel si to s nimi vydiskutovať.

Nakoniec ale použil aj hrubú silu. Udrel čiarovú rozhodkyňu Marciellu Nettovú do hlavy. Tréner schytal červenú kartu.

New low in football: Brazilian manager Rafael Soriano of 5th tier Brazilian club Desportivo Ferroviaria, headbutting a lineswoman pic.twitter.com/TPdXMCq6Qo