Bayern musí proti Villarrealu zabrať, Real Madrid môže Chelsea odplatiť vlaňajšie vyradenie

Utorňajšie odvetné stretnutia štvrťfinálovej fázy futbalovej Ligy majstrov 2021/2022 určia prvých dvoch semifinalistov tohtosezónnej edície kontinentálneho pohára číslo jeden.

Pred duelmi Bayern Mníchov - Villarreal a Real Madrid - FC Chelsea sú zatiaľ v "postupových" pozíciách španielske mužstvá.

Bavorský gigant prehral v úvodnom vystúpení na trávniku "žltej ponorky" 0:1 a doma tak bude musieť poriadne zabrať, ak sa chce vyhnúť štvrťfinálovému vypadnutiu druhý rok po sebe. Brankár Bayernu Manuel Neuer sa však odvety neobáva a verí v postup ďalej.

"Takéto zápasy sú pre nás šité na mieru. Chceme otočiť vývoj a dostať sa do semifinále. Musíme dostať protivníka pod tlak a vytvárať si väčšie šance," poznamenal na klubovom webe skúsený 36-ročný gólman. "Ak budeme hrať rýchlejšie, dostaneme sa do šancí. Je to na nás," nadviazal topkanonier Mníchovčanov Robert Lewandowski.

Kým Villarreal má šancu zopakovať dosiaľ jedinú semifinálovú účasť, keď medzi štyri najlepšie mužstvá postúpil ešte v sezóne 2005/2006, iný španielsky zástupca a rekordný 13-násobný držiteľ "ušatej trofeje" Real Madrid je v ostatných rokoch pravidelným účastníkom semifinálovej fázy.

Vlani v nej "biely balet" nestačil na neskoršieho šampióna FC Chelsea, no teraz môže tomuto klubu vrátiť minulosezónne vyradenie. Má k tomu veľmi blízko, keďže uplynulú stredu vyhral v Londýne po hetriku francúzskeho útočníka Karima Benzemu 3:1. "Musíme ísť do zápasu, akoby to bolo finále. Dáme do toho všetko a verím, že s podporou našich fanúšikov zvládneme túto konfrontáciu," vyhlásil pravý bek Madridčanov Lucas Vázquez, ktorý v sobotu svojím gólom spečatil víťazstvo Realu v ligovom dueli proti Getafe (2:0).