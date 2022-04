HC Slovan na východe neuspel, Košice znížili stav série

Hokejisti HC Košice zvíťazili v treťom semifinálovom zápase Kaufland play off Tipos extraligy nad HC Slovan Bratislava 3:1. Stav série hranej na štyri víťazné zápasy znížili na 1:2.

Štvrtý duel je na programe v utorok 12. apríla od 18.30 h opäť na košickom ľade.

HC Košice - HC Slovan Bratislava 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Góly: 25. Lapšanský (Slovák, Pereskokov), 31. Ihnačák (Deyl, Saucerman), 59. Rogoň (Ihnačák, McPherson) - 29. Haščák. Rozhodovali: Štefik, T. Orolin - Šoltés, Stanzel, vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0.

/stav série: 1:2/

Tréner domácich spravil po druhom zápase viacero zmien v zložení formácií a v bránke Košíc nastúpil prvýkrát v play off Dominik Riečický. Do zostavy "belasých" sa vrátil obranca MacKenzie, naopak vypadol z nej ďalší zadák Golian. Od úvodu sa hralo v rýchlom tempe, ktorému prispela aj búrlivá atmosféra. V 9. minúte boli hostia blízko ku gólu, ale obranca Valach trafil iba do žŕdky. Jääskeläinen krátko na to nepotrestal zaváhanie obrany "oceliarov".

Druhá tretina sa začala veľkou šancou Slovana, keď Takáč ušiel obrane domácich, no jeho pokus zmaril Riečický. Aj tretíkrát v sérii strelili úvodný gól zápasu Košičania. V 25. minúte nedovolili hosťom rozohrať a Lapšanský si po spolupráci s Pereskokovom a Slovákom zblízka vychutnal brankára Petersa - 1:0. Domácim vydržal tesný náskok štyri minúty. Košickí obrancovia Šedivý a Volgin sa zrazili na útočnej modrej čiare, puk si vzal Haščák a po samostatnom úniku prekonal Riečického - 1:1. Domáci získali náskok späť o dve minúty, keď Deylovu strelu tečoval Ihnačák - 2:1. Blízko k vyrovnaniu bol v 33. minúte Rapuzzi, ktorý zakončil zblízka, ale Riečický ležiac na ľade zastavil puk hokejkou na bránkovej čiare. Košičania odpovedali šancou Bartánusa, ktorý spomedzi kruhov neprekonal Petersa. V závere druhej časti sa domáci dostali k presilovke o dvoch hráčov, ale skóre sa nezmenilo.

Tretia tretina priniesla výraznú snahu hostí o vyrovnanie, ale Takáč po chybe košickej obrany neuspel z úniku. Košičania sa snažili držať puk na hokejkách a viackrát ich podržal brankár Riečický. Slovanisti sa dostali k hre bez brankára, v ktorej Rogoň gólom do prázdnej bránky uzavrel skóre - 3:1.