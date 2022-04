Naivný poskok prezidenta Putina!? Ruský mladík ukázal na pódiu nacistický pozdrav a smial sa

Video s nacistickým pozdravom ruského mladíka a následným smiechom veľmi rýchlo obletelo svet prostredníctvom sociálnych sietí.

"Okamžite sme začali vyšetrovať neakceptovateľné správanie pána Severiuchin," informovala FIA, ktorej sídlo je v Paríži. Federácia tiež poznamenala, že v blízkej budúcnosti bude informovať o ďalších krokoch v tomto prípade.

#Russian driver Artyom Severyukhin, competing under the Italian flag at the #European Junior Karting Championship, showed a #Nazi salute at the awards ceremony.



He competing under the #Italian flag because of the sanctions imposed on #Russia. pic.twitter.com/q4wOGHPsvR