Futbalista Slovana Ibrahim Rabiu toho vydrží počas ramadánu ako kôň: Góly strieľa aj bez jedla a vody!

Je to perpetuum mobile belasých. Nigérijský futbalista Slovana Bratislava Ibrahim Rabiu (31) patril v nedeľňajšom stretnutí proti Dunajskej Strede (3:1) k najlepším hráčom zápasu a svoj výborný výkon korunoval gólom.

Výškou malého, ale neúnavného hráča bolo plné ihrisko, a to aj napriek tomu, že od 3. apríla prísne dodržiava ramadán a momentálne hrá bez jedla a vody. Islamský svet vstúpil začiatkom apríla do svätého mesiaca - ramadánu. Pred dilemou, ako ho zvládnuť, stoja najmä moslimskí športovci, ktorí musia podstupovať intenzívne tréningy a podávať špičkové výkony.

Niektorí sa po dohode so svojimi klubmi alebo reprezentáciami v pôste obmedzujú, alebo ho dodržiavajú v inom období počas roka. To však neplatí v prípade stredopoliara Slovana Ibrahima Rabiua, ktorý prísny pôst od úsvitu do súmraku, striktne dodržiava.

„Hrá bez jedla a vody a je obdivuhodné, koľko v takom stave vydrží,“ pochválil Nigérijčana po zápase s Dunajskou Stredou tréner belasých Vladimír Weiss, pričom pridal ešte jednu lichôtku: „Má talent od Boha, vidí na ihrisku a je veľmi inteligentný,“ dodal Weiss.

Vedenie Slovana úplne chápe Rabiuovo rozhodnutie o dodržiavaní ramadánu. „Nie je to po prvý raz. Ibi je u nás už piaty rok a my rešpektujeme jeho vierovyznanie a nemáme s tým najmenší problém. Naopak, má našu plnú podporu. Aj v čase ramadánu si plní všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy. A nikdy nemal v tomto období žiadne zdravotné problémy, takže aj v tomto smere je to v poriadku. Myslím si, že nie je jediný futbalista, ktorý na Slovensku dodržiava pôst a vo svete je ich tiež veľa,“ dodal generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší.

Je ramadán občasná diéta?

Ramadán je mesiac islamského lunárneho kalendára, počas ktorého sa veriaci moslimovia musia od úsvitu do súmraku zdržať konzumácie potravín, pitia či fajčenia.

Uznávaný športový lekár Pavel Malovič si dokonca myslí, že občasná diéta tohto typu športovcom neuškodí. „Svedčí o tom aj nedávny hetrik Karima Benzemu v Lige majstrov. Samozrejme, že závisí aj od konštitúcie hráča, ale práve u týchto typov, ako sú Benzema a Rabiu, je to na dobro veci. A veľa záleží aj na psychike. Ak sú športovci v tomto smere dobre nastavení, nie je ramadán až taký problém,“ povedal Pavel Malovič.

Vie aj vyšťaviť

Jedným z prvých moslimských hráčov, ktorý dodržiaval na Slovensku ramadán, bol gambijský futbalista Momodou Ceesay (33), ktorý bol pred niekoľkými rokmi obávaným kanonierom Žiliny, ale počas pôstu mu v zápasoch dochádzali sily. „Je pravda, že ramadán ma dostal trochu z formy. Snažím sa dať opäť do poriadku. Myslím, že koncom týždňa by som mal byť v plnej sile,“ posťažoval sa v roku 2010 Ceesay.