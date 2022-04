Kapitán hokejistov Zvolena Radovan Puliš: Prečo nosím na tvári košík!

Bláznivý zápas so šťastným koncom pre domácich. Hokejisti Zvolena vyhrali v druhom semifinále nad Nitrou po gólovej prestrelke 6:5 a vyrovnali stav série na 1:1. Kapitán Bryndziarov Radovan Puliš (30) pre Nový Čas prezradil, prečo hrá s juniorským košíkom na tvári a ako vidí ďalší priebeh bitky o postup do finále!

Líder obhajcov majstrovského titulu Radovan Puliš očakáva, že semifinálová séria s Nitrou môže byť dlhá a pre divákov veľmi atraktívna.

„Myslím si, že to môže ísť až do siedmeho zápasu, ale pokojne sa to môže skončiť aj skôr. Uvidíme, dáme sa prekvapiť. Náš cieľ je jasný, chceme cez Nitru postúpiť do finále a zabojovať o obhajobu titulu,“ povedal na úvod pre Nový Čas Puliš, ktorý sa vyjadril aj ku gólovej prestrelke 6:5 v druhom semifinále.

„Bol to zápas ako na hojdačke a divákom sa musel rozhodne páčiť. Náš kouč za stavu 2:3 zobral oddychový čas, zvýšil hlas a naštartovalo nás to. Dôležité je, že sme vyrovnali a do Nitry ideme s cieľom vyhrať minimálne jeden duel,“ pokračoval skúsený útočník, ktorý nastupuje v tejto sezóne s juniorským košíkom na tvári.

Kryt do konca kariéry

„Vlani v play-off som mal po údere vážne zranenie tvárového skeletu, kde som mal niekoľko zlomenín aj nosa a museli ma operovať štyri hodiny,“ ozrejmil ochranu tváre Puliš. „Lekári mi povedali, že mi odporúčajú nosiť už do konca kariéry košík, pretože keby som opäť inkasoval nejaký zásah, mohlo by to mať trvalejšie následky. Takže preto ho nosím a musím povedať, že som si rýchlo zvykol a vôbec mi to na ľade neprekáža,“ dodala opora zvolenského tímu.

