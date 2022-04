Hamilton reaguje na striktné pravidlá: Musel by som si odrezať ucho

Sedemnásobný majster sveta Formuly 1 Lewis Hamilton (37) bol počas víkendu konfrontovaný s prísnym znením pravidiel, ktoré sa týkajú rôznych doplnkov tela počas výkonu samotného pretekania. Jazdec uviedol, že šéfovia F1 mu budú musieť odrezať uši, aby splnil ich požiadavky.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Na presný výklad pravidiel si posvietil nový riaditeľ pretekov Niels Wittich. Napriek tomu, že piercing na tele je od roku 2004 zakázaný, Wittich venoval dvojhodinové stretnutie s jazdcami pred Veľkou cenou Austrálie aj tejto problematike. Tvrdí, že pravidlo má chrániť jazdcov v prípade potreby rýchleho opustenia vozidla.

Spoločné stretnutie však nezabránilo Hamiltonovi, aby sa zúčastnil nedeľňajšej Veľkej ceny Austrálie s piercingom v oboch ušiach a piercingom v nose. Tridsaťsedemročný pretekár tvrdí, že piercing v pravom uchu má „privarený" a musel by si ho dať odrezať.

„Sú to osobné veci. Mali by ste mať možnosť byť tým, kým ste. Piercingy doslova ani nemôžem vybrať. Tie na pravom uchu sú privarené, musel by som si ich dať odrezať, takže zostanú tam, kde sú." vyjadril sa Hamilton, ktorý v prípade porušenia kódexu môže byť potrestaný pokutou alebo odobratím bodov. FIA však údajne čaká, či jazdec počas nasledujúcich pretekov zmení svoj postoj.