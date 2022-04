Zlodeji v dome Karlosa Vémolu: Desivé momenty riešila manželka Lela

Karlos Vémola (36), jedna z hviezd československej scény zápasenia MMA, zažíval cez víkendu skutočne nepríjemné chvíle. Skúsený zápasník bol počas sobotného večera v Ostrave, kde prebiehal bojový galavečer organizácie Oktagon, medzitým sa však do jeho vily vkradli zlodeji. Hrozivú situáciu musela riešiť jeho manželka.

Stredobod mediálneho záujmu tunajšieho zápasenia bol hosťom na turnaji OKTAGON 32. Príjemné povinnosti prerušil strach vyvolávajúci telefonát od manželky Lely, ktorá v tej chvíli bola doma sama s deťmi.

"Lela mi napísala, že niekto je v dome. Najprv som si myslel, že možno len počula niečo podozrivé. Nepodcenil som to však a povedal som jej, aby zavolala susedovi. Ale skôr než mu napísala, vydala sa za zvukmi a zistila, že niekto lezie cez okno do šatníka. Bola v spálni s deťmi a zachovala sa veľmi statočne, vzala kľúč a zavrela šatník, ktorý je vlastne jednou miestnosťou. Zlodeji začali vybiehať zo šatníka na chodbu, hoci ju počuli a vedeli, že zamkla dvere. Preto rýchlo zavolala susedovi. Ale chvíľu trvalo, kým prišiel sused." povedal v rozhovore pre iSport.

Zlodeji údajne mali byť v dome štyri minúty a zmiznúť mala krabička so zlatom. Do objektu sa mali dostať jedinou možnou cestou, ktorú nestráži bezpečnostný kamerový systém. Zabezpečenie sa nachádza aj v interiéri, a to vo forme senzorov pohybu. „V tej miestnosti mám senzory a bolo zrejmé, že zlodeji tam zostali štyri minúty,“ uviedol Vémola.

Okrem technického zabezpečenia sa rodina zápasníka môže spoľahnúť aj na svojho ochotného suseda. „Zmizli skôr, ako prišiel náš sused, poľovník, ktorý je našou ochrankou, za čo som mu veľmi vďačný," vyjadril sa Vémola.