Divoký výsledok Stavjaňu netešil, Oremus sa o góloch nechcel baviť

Hokejisti Zvolena zvíťazili v druhom domácom semifinálovom zápase Kaufland play off Tipos extraligy nad Nitrou 6:5 a stav série hranej na štyri víťazstvá vyrovnali na 1:1.

V nedeľnom stretnutí dvakrát prehrávali (0:1 a 2:3), no duel dotiahli do víťazného konca, keď šiesty gól dokázali streliť v presilovke v tretej tretine a v závere ustáli hru bez brankára v podaní súpera.

"Nechcem sa baviť o počte gólov, ale o výsledku. Pre nás je tento bod veľmi dôležitý, že sme vyrovnali sériu na 1:1. Zápasy boli od začiatku sezóny s Nitrou vyrovnané, to sa potvrdzuje aj teraz. Rozhoduje každá maličkosť. Na mojich chlapcoch bola badateľná od prvej minúty túžba po víťazstve a napokon ho dosiahli. Góly padali na jednej i druhej strane, strelcov bolo viac než dosť, asi by to tak nemalo byť v týchto zápasoch, ale počíta sa víťazstvo," hodnotil tréner Zvolena Peter Oremus, ktorý musel v druhom dejstve za stavu 2:3 siahnuť po oddychovom čase, čo vysvetlil pragmaticky:

"Mňa góly neznervózňovali, znervózňovalo ma v druhej tretine to, že sa hralo hore-dole. Takto sa predsa nemôže hrať, aby tu ľudia šaleli na jednej i druhej strane. Na našej strane môžu, ale na druhej strane nie, aby mal súper také veľké šance."

Zvolenčanom sa zranil už v prvej tretine obranca Samuel Hain. Potom prišla séria chýb v defenzíve majstra. "Nie je dobré, že sme vzadu robili také chyby, ale máme dva dni voľna na to, aby sa to už neopakovalo. Ak Samo Hain nebude môcť hrať, v defenzíve máme náhradu, o to až taký strach nemám," dodal Oremus na margo možnej aktivácie obrancov Hraška a Sládka.

Spokojný po nedeľnej prehre nebol nitriansky tréner Antonín Stavjaňa. Na pozápasovom brífingu uviedol: "Skončilo sa to 6:5, padlo jedenásť gólov, nuž v zápase play off je to veľmi divoký výsledok, nemiluje ho žiadny tréner. Po sobotňajšej prehre boli domáci nervózni. Išli sme do vedenia 1:0, len škoda, že sme to nevyužili v náš prospech. Musím uznať, že Zvolen má vysokú kvalitu v útoku a že v tomto zápase to potvrdil. Boli tam na oboch stranách chyby, frustrácia, ale aj výborní strelci, slabší brankári, zo všetkého niečo. Zvolen má kvalitných hráčov, raz musel prísť z ich strany aj gól v presilovke."

Aj Stavjaňa si zobral v nedeľnom stretnutí oddychový čas. A to hneď v prvej tretine, keď majster otočil stav z 0:1 na 2:1. "Hrali sme hokej hore-dole, to sa dá v posledných minútach, keď sa prehráva o gól, ale zápas bol iba na začiatku, takže situáciu bolo treba stabilizovať," okomentoval tento okamih český kouč Nitranov.