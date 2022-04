Neverná hviezda Man UTD: Manželku podvádzal v 8. mesiaci tehotenstva!

Francúzsky futbalista Anthony Martial (26) neprežíva dobré obdobie na trávnikoch ani v osobnom živote. Na verejnosť sa dostali informácie, že manželku podvádzal dokonca vo 8. mesiaci tehotenstva!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Hviezdneho francúzskeho útočníka Anthonyho Martiala (26) z Man UTD vyhodila manželka Melanie Da Cruz (30) z domu po tom, čo zistila, že ju podvádzal počas jej tehotenstva. Fanúšikom online povedala, že "niekedy láska nestačí" a že "niekedy, aby ste vyhrali preteky, musíte prestať bežať". Cituje ju The Sun.

Martial podvádzal manželku s francúzskou modelkou Malikou Semichiovou v roku 2019. Melanie bola v tom čase vo ôsmom mesiaci tehotenstva. „Martialovi to na ihrisku nejde a zdá sa, že úskalia má aj jeho osobný život," uviedol zdroj pre Daily Star Sunday.

„Vyhlásenie Melanie bolo pre jej fanúšikov šokom a je to pravdepodobne čerešnička na torte po niekoľkých zlých mesiacoch pre Anthonyho. Mali svoje problémy. Jediné, na čom im záleží, je blaho ich syna a jeho výchova."

V decembri 2018 The Sun prišiel s odhalením, že futbalista posielal sexuálne správy Semichiovej. Hráč Manchesteru United, ktorý je momentálne na hosťovaní v španielskej Seville, sa s francúzskou modelkou stretol v nočnom klube, kde spolu tancovali. Nasledujúci deň Malike poslal Martial správy a fotky so sexuálnym obsahom a fotografie boli evidentne spravené v hoteli The Lowry v Manchesteri.

„Na začiatku to boli nevinné veci - ako sa máš a podobne - a hlúpe selfie. Ale potom začal dávať čoraz osobnejšie otázky. Zdal sa mi naozaj sympatický," prehovorila Semichiová o afére s Martialom. „Vedela som, že má priateľku a na ceste dieťa. Ale snažila som sa to dať do úzadia."

Po tom, čo sa stretli v nočnom klube, Martial s milenkou si užívali v lacnom dvojhviezdičkovom hoteli v Paríži. Len niekoľko týždňov po tomto úlete sa Martialovi narodilo dieťa.