Gólové hody vo Zvolene: Po druhom semifinále stav série vyrovnaný

Hokejisti HKM Zvolen vyhrali v nedeľnom druhom semifinále Kaufland play off Tipos extraligy doma nad HK Nitra 6:5. Obhajca titulu tak vyrovnal stav série, hranej na štyri víťazstvá, na 1:1. Zápasy číslo tri a štyri sú na programe v stredu a vo štvrtok v Nitre.

HKM Zvolen – HK Nitra 6:5 (2:1, 2:3, 2:1)

Góly: 11. J. Mikúš, 13. Meliško (Puliš, Viedenský), 34. T. Török (Marcinek), 35. Marcinek (Csányi, Diakov, 42. Roy (Leskinen), 47. Viedenský (Osterberg, Roy) – 6. Š. Nemec (Rockwood, Buček), 26. Krivošík (Bodák, Honzík), 26.Hrnka (Tvrdoň, Holešinský), 36. Buček (Krivošík), 46. Hrnka (Bajtek). Rozhodovali: Snášel ml., M. Korba – Gegáň, Bogdaň, vylúčení na 2 min: 6:8, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:1, 3418 divákov

Zvolen: Rahm (36. Trenčan)– Kubka, Meliško, Roy, Diakov, Hain (do 20. min), Kotvan, S. Barcík – Osterberg, Krieger, Leskinen – Puliš, Viedenský, Zuzin – Stupka, J. Mikúš, Saracino - T. Török, Marcinek, Csányi

Nitra: Honzík (35. O´ Connor) – Š. Nemec, Mezei, Raskob, Švarný, Vitaloš, Bodák, Pupák, Múčka – Krivošík, Buncis, Buček – R. Varga, Rockwood, A. Sýkora – Holešinský, Hrnka, Tvrdoň – Drábek, J. Baláž, Bajtek

/stav série 1:1/





Druhý duel vo Zvolene začala lepšie Nitra. Využila presilovku, keď prihrávku Rockwooda zužitkoval v medzikruží mladý Nemec dobrou strelou – 0:1. Hostia mohli viesť aj dvojgólovým rozdielom, v prečíslení neuspel pred Rahmom Bodák a po ňom zblízka ani Tvrdoň. Domáci tak trestali chybu spomínaného Bodáka, konkrétne Mikúš, keď cez neho prešiel a prestrelil Honzíka, puk pomaly prepadol do bránky – 1:1. Majstra tento moment nakopol, prevzali iniciatívu a do pol druha minúty otočil na 2:1. Pred gólmanom spod Zobora bola trma – vrma, odrazený puk od korčule putoval na voľného Meliška a ten nekompromisne pálil z vrchnej časti kruhu. Tréner Stavjaňa si musel zobrať oddychový čas, aby upokojil po druhom inkasovanom zásahu súpera svoj tím. Následne sa už stav nemenil, keďže šance zostali nevyužité na oboch stranách. ´Corgoňov´ mohla mrzieť ešte ďalšia nevyužitá presilovka.



Podobne na tom boli aj Zvolenčania. Tí hrali na rozhraní prvej a druhej tretiny štvorminútovú presilovku, ale už bez zraneného Haina. Chýbala vyložená príležitosť. Až v piatich proti piatim mohol zvýšiť z medzikružia voľný Leskinen. Nestalo sa a ´rytieri´ za to pykali. Zle totiž striedali, čo využil na pravej strane rýchly Krivošík, v nájazde z kruhu strieľal presne po ľade k žrdi. Uplynulo iba 23 sekúnd a bolo 2:3. Tentoraz Nitrania trestali chybu Kotvana, keď puk získal Tvrdoň, Holešinský ho posunul pred bránku Hrnkovi a ten už vedel ako naložiť s tutovkou. Nitra bola na koni, vytvorila si tlak, takže po oddychovom čase musel siahnuť aj kouč HKM Oremus. Pomohol. Jeho tím hral následne dve presilovky v rade a Zuzin strieľal do žŕdky. Na opačnej strane v oslabení nevyužil sólový únik Baláž. Majster napokon otočil vývoj za 41 sekúnd hráčmi štvrtej formácie a opäť už v piatich proti piatim. Po vyhratom buly a prihrávke Marcineka vyrovnal nepokrytý Török a stav 4:3 zariadil po strele z kruhu v podaní Csányiho z dorážky bekhendom Marcinek. Do nitrianskej bránky putoval O´ Connor a spoluhráči ho následne potešili vyrovnávajúcim gólom na 4:4. Krivošík zadovkou poslal Bučeka do šance, išiel sám na Rahma a rutinérsky ho pokoril. Medzi zvolenské žrde teda putoval pre zmenu Trenčan. Obaja noví brankári do prestávky nekapitulovali.



Po nej však O´ Connor lovil puk zo siete, pretože počas presilovky domácich sa spoza kruhu presadil razantnou koncovkou Roy. Hostia následne prepli na vyššie obrátky, Raskob pálil z uhla do žŕdky a Varga sa nepresadil zblízka. Napokon to vyšlo Hrnkovi a paradoxne v oslabení, keď ho našiel v medzikruží Bajtek, ktorý potiahol puk po ľavej strane cez Roya a naservíroval ho parádne od zadného mantinelu. Zvolenčania však napokon presilovku využili, keď po strele Osterberga uspel na dorážke pred O´Connorom Viedenský – 6:5. Hokejisti spod Zobora sa opätovne pokúšali vyrovnať a to najmä v početnej výhode, Krivošík nedokázal pretlačiť puk za Trenčana a z prečíslenia ho nepokoril ani Hrnka. V závere Nitra odvolala brankára, hrala v šestici proti piatim i proti štyrom posledných osemnásť sekúnd, ale šiesty gól už nepridala.