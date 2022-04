Djokovičov návrat: Bolo to veľmi náročné, ale beriem to ako palivo, ktoré ma poženie

Srbský tenista Novak Djokovič sa na budúci týždeň na antuke v Monte Carle predstaví len na svojom druhom turnaji ATP v roku 2022. Svetový hráč číslo jeden pred podujatím uviedol, že jeho vakcinačný status ho v uplynulých mesiacoch vystavil "do náročnej pozície po mentálnej stránke".

Po januárovej deportácii z Melbourne hral 34-ročný Srb tento rok len na februárovom turnaji v Dubaji. Tam odohral tri zápasy a skončil vo štvrťfinále na rakete Čecha Jiřího Veselého. Na Australian Open nemohol obhajovať titul a zabojovať o 21. grandslamový titul. Pre odmietanie očkovania bol persona non grata aj v Indian Wells a na Miami Masters. "Dúfam, že teraz nebudem hrať šesť zápasov za šesť mesiacov. Uplynulé tri či štyri mesiace boli pre mňa veľmi náročné, mentálne a emocionálne. Ale už som tu. Všetko už nechávam za sebou a idem dopredu," citovala ho agentúra AFP.



"Nemyslím si, že to na mne zanechá stopy a beriem to ako palivo, ktoré ma poženie," dodal bývalý zverenec Slováka Mariána Vajdu. "Hoci rozumiem, že to nebudem mať teraz jednoduché a začiatkom týždňa asi nebudem hrať svoj najlepší tenis. Som ale rád, že môžem hrať na tomto turnaji, aj vzhľadom na to, že tu som býval 10 rokov. Netrpezlivo som čakal, kedy budem môcť opäť súperiť s najlepšími a toto je teda najlepšie miesto na môj štart," vyjadril sa víťaz z Monte Carla z rokov 2013 a 2015.