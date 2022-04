Majstrovské oslavy Slovana sa odkladajú: Ružomberok vyhral v Seredi

Futbalisti MFK Ružomberok vyhrali v nedeľnom zápase 5. kola nadstavbovej skupiny o titul vo Fortuna lige v Trnave nad ŠKF Sereď 3:1 a o titule v najvyššej súťaži tak stále nie je rozhodnuté. Ružomberok na druhej priečke stráca päť kôl pred koncom súťaže na lídra tabuľky Slovan Bratislava 14 bodov.

ŠKF Sereď – MFK Ružomberok 1:3 (1:3)

Góly: 44. Mateus - 2. Rymarenko, 16. Madleňák, 40. Boďa. Rozhodovali: Očenáš – Košecký, Vass, ŽK: Fábry, Iglesias – Lichý, ČK: 74. Fábry po druhej ŽK, 105 divákov

ŠKF Sereď: Chudý – Šulek, Dias (46. Potoma), Ljubičič, Jureškin – Iglesias (69. Todoroski), Košťál (46. Yao) – Morong, Matheus (46. Osmanovič), Fábry – Haša (76. Radič)

MFK Ružomberok: Krajčírik – Madleňák, Mojžiš, Maslo, Fabiš – Kochan – Regáli, Lichý (72. Luterán), Domonkos (87. Múdry), Rymarenko (72. Gerec) – Boďa (85. Bobček)





Už v druhej minúte zápasu po autovom vhadzovaní lopta preletela cez šestnástku Serede a Rymarenko ju z voleja umiestnil od brvna do siete - 0:1. V ôsmej minúte mohlo byť vyrovnané, ale Košťál po prihrávke z pravej strany tesne minul bránku Ružomberka. V 16. minúte rozohrávali hostia priamy kop a Rymarenko priťukol Madleňákovi, ktorý prepálil múr aj brankára Chudého – 0:2. O dve minúty neskôr išiel Rymarenko do úniku sám proti Chudému a ten vyrazil na rohový kop. Rozhodca avizoval loptu pre domácich, brankár Serede sa však priznal, že loptu tečoval. Sereď bola blízko zníženiu skóre, ale Fábryho strela v 23. minúte mierila iba do brvna, do bránky ju nedokázal doraziť ani Jureškin z druhej vlny. Päť minút pred koncom prvého polčasu sa na obranu Serede rútili Regáli a Boďa, prvý menovaný vymyslel prihrávku na Boďu a ten nedal Chudému šancu – 0:3. Gólu sa minútu pred polčasom dočkala aj Sereď, lopta sa po autovom vhadzovaní dostala k Mateusovi a ten spoza šestnástky mieril presne a prekonal Krajčiríka.



Do druhého polčasu tréner Jarábek poslal na ihrisko troch nových hráčov, ale bol to stále Ružomberok, ktorý bol nebezpečný. Keď v 74. minúte dostal druhú žltú kartu domáci Fábry, dohrávala Sereď v oslabení a šance na čo i len bod sa jej výrazne vzdialili. Výsledok z prvého polčasu sa už nezmenil.