Boj o titul v Premier League zostáva otvorený: City s Liverpoolom si podelili body

Futbalisti úradujúceho anglického majstra Manchestru City remizovali v nedeľnom šlágri 32. kola doma s FC Liverpool 2:2. Po dôležitom súboji v boji o titul si na poste lídra Premier League udržali pred druhým LFC jednobodový náskok.

Tréner domácich Pep Guardiola aj jeho kolega Jürgen Klopp sa pred duelom zhodli, že sa v ňom ešte nerozhodne o titule. Domáci udreli už v 5. minúte, keď Kevin de Bruyne vystrelil spoza šestnástky a lopta tečovaná obrancom skončila v liverpoolskej sieti. Hostia vyrovnali z prvej vážnejšej akcie v 13. minúte, keď po spätnej prihrávke Trenta Alexandra-Arnolda prestrelil brankára Diogo Jota. V zaujímavom súboji City opäť išlo do vedenia v 36. minúte, Gabriel Jesus si nabehol na center po odvrátenej lopte na zadnú tyč a aj s pomocou brvna opäť prekonal Alissona. "The Reds" vyrovnali hneď na začiatku druhého polčasu, keď voľný priestor využil Mohamed Salah, pekne do behu vysunul Sadia Maneho a ten vystavil Edersona do pozície štatistu. V 63. minúte dal gól domáci Raheem Sterling, ale zaúradoval VAR a stav bol stále vyrovnaný. Napriek ďalším možnostiam na oboch stranách sa už strelci nepresadili. Súboj o titul teda zostal tesný aj sedem kôl pred koncom PL.



Futbalisti Brentfordu zdolali v nedeľnom domácom zápase West Ham United 2:0. Rozhodli o tom góly Bryana Mbeumu a Ivana Toneyho v druhom polčase.



Posledný Norwich City v dôležitom súboji o záchranu doma zvíťazil nad FC Burnley 2:0 a dosiahol piate víťazstvo v sezóne. Na konte má 21 bodov a na svojho súpera, ktorý je v tabuľke 18., stráca tri body. V súboji tabuľkových susedov vyhral deviaty Leicester City nad desiatym Crystal Palace 2:1, má pred ním náskok tri body a dva zápasy k dobru.



Premier League - 32. kolo:

Manchester City - FC Liverpool 2:2 (2:1)

Góly: 5. De Bruyne, 36. Jesus - 13. Jota, 46. Mane



FC Brentford - West Ham United 2:0 (0:0)

Góly: 48. Mbeumo, 64. Toney



Leicester City - Crystal Palace 2:1 (2:0)

Góly: 39. Lookman, 45. Dewsbury-Hall - 66. Zaha



Norwich City – FC Burnley 2:0 (1:0)

Gól: 9. Lees Melou, 86. Pukki