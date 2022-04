Slovan na dosah titulu: V netradičných farbách zdolal Dunajskú Stredu

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v nedeľnom domácom stretnutí 5. kola nadstavbovej skupiny o titul vo Fortuna lige nad FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:1.

Potvrdili tak post lídra a mohli sláviť zisk rekordného 12. majstrovského titulu v ére samostatnosti a štvrtý za sebou v prípade, ak by druhý tím tabuľky a ich jediný konkurent MFK Ružomberok nezískal všetky body proti Seredi. Spečatiť titul môžu "belasí" práve vo vzájomnom zápase s MFK, ktorý je na programe v piatok 15. apríla v Ružomberku.



Slovan ako obhajca stále účinkuje aj v Slovenskom pohári, môže tak v tejto sezóne zopakovať cenné double z vlaňajška. V prvom zápase semifinále na pôde AS Trenčín uhrali zverenci Vladimíra Weissa st. bezgólovú remízu.



ŠK Slovan Bratislava - FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:1 (1:0)

Góly: 27. Zmrhal, 46. Rabiu, 58. Mustafič - 90.+1 Dimun. ŽK: Kašia, Lovat, Weiss ml., Rabiu, Zmrhal - Kružliak. Rozhodovali: Marhefka - Hancko, Vorel, 6134 divákov.

Slovan: Chovan - Hrnčár, Kašia (80. Abena), Božikov, Lovat (66. Čavrič) - Rabiu (80. Green), Kankava (65. Holman) - Zmrhal (90. De Marco), Mustafič, Weiss ml. - Šaponjič

DAC: Veszelinov - Pinto, Kružliak, Muhamedbegovič, Ciganiks (84. Moumou) - Dimun, Nebyla - Szánthó (46. Andrezinho), Balogh, Verlinden (68. Brunetti) - Krstovič (61. Zuberu)





Funkcionári domáceho klubu zagratulovali pred úvodným výkopom k okrúhlym narodeninám Jozefovi Valovičovi (70 rokov) a Róbertovi Vittekovi (40), Vladimír Weiss ml. si prevzal cenu pre najlepšieho ligového hráča za mesiac marec. Hráči Slovana nastúpili v špeciálnej farebnej kombinácii dresov s cieľom prvýkrát v sezóne zdolať súpera zo Žitného ostrova.



Boli to však hostia, ktorí sa po kombinačnej akcii ocitli v prvej príležitosti. V 6. minúte hlavičkoval Szánthó po centri Nebylu slabo, Chovan bol pripravený a loptu skryl do rukavíc. Zakrátko sa do dobrej palebnej pozície dostal Pinto, brankár Slovana si poradil aj s jeho pokusom. "Belasí" pôsobili v úvode ospalým dojmom, prvú šancu si vypracovali až v 21. minúte. Šaponjič po nábehu do šestnástky nebezpečne vystrelil, Veszelinov podržal svoj tím. O šesť minút neskôr obrana DAC neodvrátila loptu, na hranici pokutového územia sa do nej oprel Zmrhal a strelou k žrdi zaznamenal už svoj ôsmy ligový gól v tejto sezóne - 1:0. Hostia ani po inkasovanom góle neupustili od aktívnej hry. V 36. minúte však tiesnený Verlinden nemal priestor na kvalitné zakončenie a v prvom polčase to ešte skúsil Szánthó. Kankava si jeho strelu takmer zrazil do vlastnej siete, ale Gruzínec napokon situáciu zachránil.



Slovan mal raketový vstup do druhého polčasu, druhý gól pridal už po 24 sekundách. Centrovanú loptu od Mustafiča si v šestnástke spracoval Rabiu a nedal Veszelinovovi šancu - 2:0. Slovan mal navrch, v 58. minúte sa v roli asistenta opäť ocitol Rabiu, po ktorého prihrávke pridal tretí gól domácich Mustafič - 3:0. Štvrtý mal na kopačke Šaponjič, po centri Čavriča však z pár krokov napálil loptu iba do brvna. Hostia nenadviazali na sympatický výkon z prvého polčasu. Skorigovať nepriaznivé skóre mohol Ciganiks, ale pred Chovanom volejom tesne minul bránku. Podarilo sa to až Dimunovi v nadstavenom čase - 3:1.