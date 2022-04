Vingegaard vs. Vlasov, zapríčinil nehodu a ešte mu aj vynadal: Si sk....ný Rus!

Šport dostal k. o. Záver piatkovej 5. etapy pretekov Okolo Baskicka mal nechutný záver. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard v snahe získať výhodu v boji o druhé miesto natlačil Rusa Aleksandra Vlasova do bariéry. Po páde obaja svoje bicykle dotlačili do cieľa. Vingegaard mal však namiesto ospravedlnenia nazvať Vlasova špinavým Rusom!

Vinníkom pádu Vlasova bol bezpochyby jazdec tímu Jumbo-Visma. Ten svojho súpera bez milosti natlačil na bariéru a keď sa obaja pozviechali, tak mu ešte vulgárne vynadal. Vingegaard dotlačil do cieľa svoj stroj na ôsmej priečke, otrasený a znechutený Vlasov na siedmej.

Preteky vyvrcholili v sobotu. Víťazom 61. ročníka Okolo Baskicka sa stal Kolumbijčan Daniel Felipe Martinez. V špurte záverečnej 6. etapy síce finišoval až štvrtý, no stačilo mu to na predstihnutie Belgičana Remca Evenepoela, ktorý skončil na siedmom mieste so stratou 24 sekúnd na domáceho víťaza Iona Izagirreho z tímu Cofidis.

Španiela nevyradil ani pád v závere etapy a s časom 3:47:07 hodiny zaknihoval prvé tohtoročné etapové víťazstvo. Pódium doplnili Rus Alexander Vlasov z BORA-hansgrohe a víťazov krajan Marc Soler (UAE Team Emirates).

Vlasov skončil v celkovom poradí tretí, a to mu zrejme bolo akým-takým zadosťučinením za verbálny útok dánskeho súpera. Rus vulgárnu urážku verejne nerozmazával. Kvôli invázii ruskej armády na Ukrajine sa radšej vyhýba konfliktom.