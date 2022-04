Najmladší hráč osemnástky Dalibor Dvorský pred štartom šampionátu: Berieme iba postup

Cieľ je jasný - návrat do A-kategórie! Slovenskí hokejisti do 18 rokov už dnes o 19.00 hod. odohrajú proti Japonsku prvý súboj na svetovom šampionáte I. divízie v domácom prostredí v Piešťanoch. V nominácii nechýba ani talentovaný útočník Dalibor Dvorský (16), ktorý je najmladším hráčom nášho výberu!

Slováci sú v domácom prostredí jasnými favoritmi na postup zo skupiny, z ktorej sa medzi svetovú elitu vrátia až dve krajiny. „Musím povedať, že sme tu skvelá partia, sme zohraní a pôjdeme od zápasu k zápasu za naším cieľom. Chceme turnaj vyhrať a postúpiť späť do A-kategórie,“ vyhlásil pre Nový Čas útočník Dalibor Dvorský, ktorý pôsobí vo švédskom klube AIK Štokholm. „Zahral som si vo Švédsku aj za mužov a určite ma to posunulo z hokejovej stránky,“ pokračoval útočný talent, ktorý verí aj v divácku podporu v domácom prostredí. „Veríme, že ľudia nás poženú za postupom a my sa im odvďačíme dobrými výkonmi,“ dodal Dvorský.



Pomoc proti Nórom

Tréner nášho výberu Ivan Feneš nemá k dispozícii na šampionáte najsilnejší káder. Chýba mu najväčšia hviezda, útočník TPS Turku Juraj Slafkovský, ktorý hrá vo fínskej lige semifinále play-off. „Keby sa séria skončila rýchlo v neprospech Turku, tak s Jurajom počítame,“ reagoval Feneš. Z rovnakých príčin postráda aj dvojicu hráčov z Nitry - obrancu Šimona Nemca a útočníka Adama Sýkoru. Vedenie Corgoňov však urobilo veľké gesto a na utorkový duel proti Nórom, keď Nitra nehrá semifinále, oboch chalanov pre potreby reprezentácie uvoľní. „Prídeme pomôcť,“ vyhlásil Nemec.