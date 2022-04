Piroska vytvoril nový strelecký zápis Senice: Rekord padol po penalte

Bolo to len otázkou času. Keď stredopoliar Senice Juraj Piroska (35) vsietil v 1. jarnom kole minulej sezóny proti Ružomberku víťazný gól na 3:2, bol to jeho 47. presný zásah, ktorým vyrovnal dovtedajší rekord najlepšieho strelca v histórii klubu Miloša Malárika.

Od soboty je však bývalý mládežnícky reprezentant najlepším kanonierom Senice, keď gólom proti Pohroniu prekonal legendu klubu.

V dôležitom stretnutí v skupine o udržanie sa na Záhorí odohral súboj medzi Senicou a posledným celkom tabuľky Pohroním. Hoci sa hostia ujali v 56. minúte gólom Lačného vedenia, k obratu zavelil najskúsenejší hráč domácich Juraj Piroska. Ten v 72. minúte vyrovnal z pokutového kopu na 1:1, pričom jeho gól bol 48. v senickom drese. Na nový rekord čakal rovných 406 dní. Týmto presným zásahom sa stal historicky najlepším strelcom Záhorákov v súťažiach riadených SFZ. Predbehol tak doterajšieho rekordéra Malárika, ktorý sa zastavil na čísle 47.

„Bodaj by som mal nástupcu, ktorý sa čím skôr nájde. Prajem mu to z celého srdca,“ vyjadrila sa nedávno legenda senického futbalu Miloš Malárik. V sobotu sa to podarilo Piroskovi, ktorý premenenou penaltou jeho rekord prekonal.

„Som rád, že som preskočil takého výborného hráča, akým pán Malárik bol. Rád pridám aj ďalšie góly, ale pre mňa je najdôležitejšie, aby sme uspeli ako mužstvo,“ povedal kapitán Záhorákov.