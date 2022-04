Rozčúlený Cristiano Ronaldo to už nevydržal! Po prehre si vybil zlosť na fanúšikovi s telefónom

Praskli mu nervy! Hviezdny Cristiano Ronaldo (37) po nečakanej prehre na trávniku Evertonu (0:1) neudržal emócie na uzde a počas odchodu z ihriska tvrdo udrel do telefónu fanúšika stojaceho pri tuneli pre hráčov. Neskôr sa futbalista Manchestru United za svoje agresívne správanie ospravedlnil.

Manchesteru United sa ani tento rok vôbec nedarí podľa predstáv. Naposledy „červení diabli" nestačili na Everton, ktorý horko-ťažko bojuje o udržanie v najvyššej anglickej súťaži. Cristiano Ronaldo nedokázal rozvlniť sieť už vo štvrtom stretnutí v rade, z čoho je viditeľne nesmierne frustrovaný.

Internetom sa okamžite začali šíriť zábery, na ktorých svetoznámy Portugalčan pri odchode do šatní udrel do mobilu jedného zo stojacich fanúšikov. Video z incidentu sa na sociálnych sieťach stalo hneď virálnym a klub Manchester United následne oznámil, že celú situáciu bude s Cristianom Ronaldom riešiť.

Ronaldo smashing someone’s phone after fulltime… the most arrogant footballer ever pic.twitter.com/iVm3KRhsXP — Hamza (@lapulgafreak) April 9, 2022

Za svoje agresívne a nevhodné konanie sa následne jeden z najlepších futbalistov histórie ospravedlnil na Instagrame: „Nie je jednoduché zvládať emócie v ťažkých momentoch, akými si práve prechádzame. Každopádne vždy musíme byť trpezliví, mať rešpekt a ísť príkladom pre mladých, ktorí milujú túto nádhernu hru. Pokiaľ je to možné, rád by som sa ospravedlnil," následne ešte vzkaz zakončil jedinečnou ponukou, „rád by som poškodeného fanúšika pozval na zápas na Old Trafford, ako dôkaz fair-play a športového ducha."