Feherváry skóroval v druhom zápase po sebe, Chára nezabránil vysokej prehre Islanders

Slovenský hokejista Martin Fehérváry (22) prispel v sobotňajšom dueli NHL gólom k víťazstvu Washingtonu na ľade Pittsburghu 6:3. Dvadsaťdvaročný obranca skóroval v druhom zápase za sebou, keď 27 sekúnd pred koncom gólom do prázdnej bránky spečatil výsledok. Ďalšími istými účastníkmi play-off sú New York Rangers a Toronto.

Fehérváry zaznamenal siedmy presný zásah v sezóne, v ktorej zatiaľ nazbieral 14 bodov (7+7) v 68 stretnutiach. Proti Penguins odohral 21:25 minút, vyslal dve strely na bránku, pripísal si mínusový bod, odsedel dve trestné minúty a rozdal až deväť hitov.

V ďalšom zápase New Jersey zvíťazilo na ľade Dallasu 3:1. V závere tretej tretiny o tom rozhodli góly útočníkov Nica Hischiera a Pavla Zachu. V domácom drese odohral slovenský útočník Marián Studenič takmer 10 minút a zapísal si jeden mínusový bod. Jeho krajan a spoluhráč Andrej Sekera bol zdravý náhradník. V drese hostí odohral útočník Tomáš Tatar takmer 15 minút bez bodového zápisu.

Hráči New Yorku Islanders so Zdenom Chárom nestačili na St. Louis, ktorému podľahli na jeho ľade hladko 1:6. Chára počas 19:31 min. nazbieral tri mínusky, vyslal dve strely na bránku a pripísal si dve trestné minúty. Calgary v zostave bez Adama Ružičku uspelo na klzisku nováčika Seattlu 4:1.

Vancouver si poradil so San Jose 4:2, pred Slovákom Jaroslavom Halákom dostal v bránke Canucks prednosť Thatcher Demko. Columbus vyhral v Detroite 5:4 po predĺžení najmä zásluhou Jacka Roslovica, ktorý strelil tri góly vrátane víťazného a pridal k nim aj jednu asistenciu. Dosiahol svoj druhý hetrik v profiligovej kariére.

Toronto si poradilo s Montrealom 3:2 a definitívne si zabezpečilo postup do vyraďovacej časti. Dvomi gólmi zariadil výhru kanonier Auston Matthews, boli to jeho zásahy s poradovými číslami 57 a 58 a upevnili si nimi vedúce postavenie v tabuľke strelcov. Istú účasť v play off majú aj „jazdci" z New Yorku, ktorí postup spečatili víťazstvom 5:1 nad Ottawou.

Výsledky NHL:

Dallas - New Jersey 1:3

Pittsburgh - Washington 3:6 /FEHÉRVÁRY za hostí 1+0/

Nashville - Florida 1:4

Philadelphia - Anaheim 3:5

New York Rangers - Ottawa 5:1

Detroit - Columbus 4:5 pp

Toronto - Montreal 3:2

Seattle - Calgary 1:4

St. Louis - New York Islanders 6:1

Edmonton - Colorado 1:2 pp a sn

Vegas - Arizona 6:1

Vancouver - San Jose 4:2