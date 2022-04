Spoluhráči sa báli, že umiera: Dúbravka musel tlmiť ich paniku!

Slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka (33) musel tíšiš obavy spoluhráčov z Newcastle United, ktorí sa obávali o jeho zdravotný stav.

Slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka (33) síce dorazil na zraz národného tímu v Šamoríne, no do prípravného dvojzápasu proti severským súperom Nórsku a Fínsku nezasiahol zo zdravotných dôvodov. V ich dôsledku si užil kuriózne momenty so spoluhráčmi z anglického Newcastle United, ktorí mali vážne obavy o jeho zdravie.

„Dostal som angínu. Pripisujem to faktu, že som mal niekoľko týždňov predtým COVID-19. Na dva-tri dni som zaľahol do postele, no potom mi vyšiel negatívny test, takže som mohol nastúpiť v lige. Odchytal som viacero zápasov, do toho cestovanie a pravdepodobne sa to odzrkadlilo na mojom zdravotnom stave. Niekoľko dní som síce bol s reprezentačným mužstvom, ale potom som sa musel odpojiť," opisoval Dúbravka situáciu v rozhovore pre Denník Šport.

O vážnych zdravotných problémoch Dúbravku informovali aj niektoré anglické médiá. Panikárili aj spoluhráči. Slovenský reprezentant musel utlmiť ich paniku, ktorá nastala z kuriózneho dôvodu.

„Problém bol v preklade. Reprezentačný tréner Štefan Tarkovič spomenul angínu, ibaže toto slovo znamená v angličtine niečo úplne iné. Je to závažné ochorenie srdca. Spoluhráči sa báli, že je to vážne, dostal som od nich veľa správ. Všetkých som upokojoval, že to nie je pravda, že rozhodne neumieram. Písalo mi aj veľa fanúšikov. Našťastie, už som úplne fit, už je preč aj tá slovenská angína," dodal Dúbravka, ktorý je v parádnej forme a v poslednom vystúpení čistým kontom pomohol Newcastle k výhre proti Wolverhamptonu 1:0.