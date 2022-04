Slovan sa už dnes môže stať po štvrtý raz za sebou majstrom: Chladia už belasí šampanské?

Zatiaľ len diétne oslavy. Ak by v dnešnom zápase futbalisti Slovana zdolali Dunajskú Stredu a Ružomberok by naplno nebodoval v súboji proti Seredi, stanú sa belasí po štvrtý raz za sebou majstrami Fortuna ligy. Podľa slov generálneho riaditeľa Slovana Ivana Kmotríka mladšieho sa však žiadne veľké oslavy konať nebudú. Nevylučuje však, že zopár fliaš šampanského, ktorými naplnia chladničky na Tehelnom poli, predsa len padne.

Slovan má šesť kôl pred koncom súťaže štrnásť bodový náskok pred druhým Ružomberkom a pri priaznivej konštelácii už dnes môže oslavovať ďalší titul. „Nejako špeciálne sa na túto možnosť nepripravujeme. V praxi to znamená, že nechystáme žiadne oslavy. Keď to príde už teraz, budeme radi, ak nie, počkáme. Hlavne, že to bude. Momentálne nie je čas na oslavy, mužstvo čakajú ďalšie zápasy a musí sa správať profesionálne,“ vyjadril sa na úvod generálny riaditeľ belasých Ivan Kmotrík mladší.

Zároveň však priznal, že v prípade, ak by to vyšlo už dnes, s oslavným prípitkom nebude žiadny problém. „Na Tehelnom poli sa vždy nejaké šampanské nájde,“ pokračoval s úsmevom druhý človek Slovana, ktorého by v dnešnom stretnutí potešila aj početnejšia návšteva. Vedenie klubu pozvalo do hľadiska päťtisíc detí, ktoré budú mať vstup zadarmo. „Zatiaľ ich toľko nie je, aj keď sa číslo zvyšuje. Predpoveď počasia však nie je ideálna, tak uvidíme, koľko ich napokon príde. Dospelým by však ani nepriaznivé počasie nemalo prekážať. Verím teda, že nás prídu povzbudiť. Proti Dunajskej sme naposledy hrali na Tehelnom poli pred fanúšikmi ešte pred covidom v roku 2019. Je to kvalitný súper, tak očakávam okolo sedemtisíc divákov,“ prognózoval Ivan Kmotrík mladší, ktorý si je však vedomý, aká situácia momentálne vládne vo svete. „Napriek tomu, že ako klub robíme všetko pre to, aby sme dotiahli fanúšika späť na štadión, ľudia majú svoje problémy. Trápi ich drahota a vojna. Verím však, že sa to napokon všetko zlepší a bude opäť lepšie,“ dodal generálny riaditeľ Slovana.