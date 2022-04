Futbalista utiekol z Černihiva do Poľska: Rusi štadión zbombardovali, videli v ňom vojenskú základňu!

Doma už nemal kde hrať, tak prestúpil do cudziny. Ukrajinský futbalista Andrij Dombrovskij (26) bol do marca hráčom prvoligového mužstva Desna Černihiv. Po tom, čo Rusi zničili domovský stánok klubu, štadión Jurija Gagarina, prestúpil do poľského tímu Termalica Nieciecza.

Dombrovskij prestúpil do Desny Černihiv v roku 2019 z Arsenalu Kyjev a vypracoval sa na jednu z opôr tímu. „Žil som tu tri roky. Pred príchodom okupantov to bolo tiché a pokojné mesto, pohodlné na život,“ povedal na úvod ukrajinský futbalista. V týchto dňoch však ruská armáda mesto bombarduje a ľudia sa ocitli bez vody a elektriny. „Ľudia tu doslova ledva prežívajú,“ pokračoval futbalista, ktorý na začiatku apríla prestúpil do poľského prvoligového klubu Termalica Nieciecza. Urobil tak z toho dôvodu, že Desna Černihiv je momentálne rozpustená, lebo klub prišiel o svoju pýchu, štadión Jurija Gagarina, ktorý sa tiež stal cieľom ruských útokov. „Ľudia si chodili do areálu každý deň odpočinúť a v nedeľu sa tešili na zápas. Ruskí fašisti v ňom však videli vojenskú základňu a vypálili na neho päť-šesť rakiet. Nemôžem uveriť tomu, čo sa stalo,“ smútil Dombrovskij. Futbalista je však presvedčený, že keď sa hrôzy vojny skončia a Ukrajina zvíťazí, mesto vstane z popola a postaví sa na nový a krásny štadión. „Černihiv opäť zažiari a stane sa jednou z pamiatok budúcnosti Ukrajiny,“ dodal futbalista.