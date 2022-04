Príprava na hokejové majstrovstvá sveta vo Fínsku sa už neoficiálne začala: Prví hráči už trénujú v minikempe

Využili ponuku od zväzu! Hoci oficiálna príprava národného tímu na svetový šampionát vo Fínsku (13. - 29. mája) odštartuje až o niekoľko dní, niektorí hráči, ktorým sa skončila klubová sezóna, sa objavili v tomto týždni už na ľade. Vedenie reprezentácie pripravilo pre chalanov minikemp, aby sa mohli udržiavať vo forme.

Asistent generálneho manažéra národného tímu Oto Haščák je v posledných dňoch v kontakte s hráčmi z Európy, ktorým sa skončila klubová sezóna. „Samozrejme, že som debatoval s hráčmi, o ktorých máme záujem do reprezentácie. Pre tých, ktorí nemajú možnosť trénovať v kluboch či individuálne, sme ponúkli možnosť prísť do minikempov, aby boli v tréningovej záťaži,“ povedal pre Nový Čas Haščák.

Od stredy do piatku sa do tréningov v Bratislave zapojili brankári Tomek s Rybárom, obrancovia Jaroš, Čajkovský či Koch a útočníci Mikúš, Tamáši, Liška a Kollár. V budúcom týždni by sa k nim mali pridať aj ďalší hráči, ak sa dovtedy nezačne oficiálna príprava, ktorá je naplánovaná až po Veľkej noci. Slováci sa na MS predstavia v A-skupine a v otváracom dueli 13. mája budú čeliť Francúzsku.