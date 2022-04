Třinec so šiestimi Slovákmi postúpil do finále českej extraligy, České Budějovice odvrátili mečbal Sparty

Hokejisti tímu Oceláři Třinec postúpili štvrtýkrát za sebou do finále českej extraligy. V piatkovom štvrtom zápase semifinálovej série zvíťazili na ľade Mladej Boleslavi 2:1 a sériu vyhrali 4:0. Na oboch stranách sa do kanadského bodovania zapísalo celkovo päť Slovákov.

Dvojnásobný obhajca titulu sa dostal do vedenia v 10. minúte presným zásahom Vladimíra Draveckého, ktorému asistovali ďalší Slováci Miloš Roman a Patrik Hrehorčák. V 37. minúte zvýšil na 2:0 Martin Růžička v presilovke. Domácim sa podarilo znížiť v 57. minúte zásluhou Miloša Kelemena, ktorému prihral ďalší Slovák Adam Jánošik. Pre Kelemena to bol desiaty gól v play off.

České Budějovice zdolali doma Spartu Praha 3:1 a znížili stav série na 1:3 na zápasy. V drese hostí odchytal celý duel slovenský brankár Július Hudáček a pripísal si 16 zákrokov.



semifinále play off českej extraligy - 4. zápasy /na 4 víťazstvá/:

Motor České Budějovice - Sparta Praha 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Góly: 23. Voženílek, 36. Abdul, 55. Pech - 34. Thorell

/stav série 1:3/



BK Mladá Boleslav - Oceláři Třinec 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Góly: 57. KELEMEN (JÁNOŠÍK) - 10. DRAVECKÝ (ROMAN, HREHORĆÁK), 37. Růžička

/konečný výsledok série 0:4, Třinec postúpil do finále/