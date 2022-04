Brankár Trnavy Rusov je smoliarom desaťročia: Za rok dvakrát to isté zranenie!

Psychicky je na dne. Brankárovi Spartaka Trnava Dobrivojovi Rusovovi (29) by ani v najhoršom sne nenapadlo, že v týchto dňoch bude znovu prežívať najťažšie chvíle svojej futbalovej kariéry. Na utorňajšom tréningu si totiž druhýkrát v priebehu roka pretrhol v pravom kolene krížny väz. Ako sa sám vyjadril, v tej chvíli sa mu zrútil celý svet.

Gólman Spartaka má neuveriteľnú smolu, keď v priebehu jedného roka utrpel druhýkrát vážne zranenie. Po tom, čo si v marci minulého roku zranenie krížneho väzu privodil v zápase so Žilinou, sa mu v utorok prihodilo nešťastie počas tréningu.

„Pri preberaní lopty mi puklo v kolene, pričom som v ňom cítil tlak. Nemal som z toho dobrý pocit, tak mi klub vybavil magnetickú rezonanciu. Tá potvrdila, že mám opäť pretrhnuté väzy v kolene a čaká ma zase dlhá pauza,“ skonštatoval so smútkom v hlase Rusov, ktorý je podľa vlastných slov momentálne psychicky na dne.

„Neviem, čo mám vôbec na to povedať. Jednoducho sa mi zrútil svet,“ pokračoval brankár Spartaka. Dnes je už viac-menej isté, že bude musieť opäť absolvovať operáciu.

„Teraz bude dôležité nájsť doktora, ktorý to zoperuje a potom niekoho, kto bude so mnou rehabilitovať. V tejto chvíli si však neviem predstaviť, že budem musieť to deväťmesačné martýrium absolvovať znova a nemať istotu, že sa mi to už nikdy nestane,“ povzdychol si slovenský futbalový smoliar.

Najčiernejšie myšlienky ho však zatiaľ neprepadli a na koniec kariéry nemyslí. „Keď sa budeme takto o rok rozprávať, verím, že už budem v poriadku. Ale zároveň som dosť skeptický. Keď sa mi to stalo už druhýkrát, tak sa to môže opakovať znovu,“ uzavrel Rusov.