Držiteľ Zlatej lopty bráni Ukrajinu: Rusi nám chcú zničiť krajinu a zobrať slobodu!

Ako referuje web Daily Mail, spomenuté ocenenie vzal dokonca do nemocnice pre zranených ukrajinských vojakov. „Mier Ukrajine a sláva každému, kto sa stavia proti útočníkom, ktorí drzo prišli zničiť našu zem a náš slobodný, hrdinský ľud! Veríme v naše skoré víťazstvo,“ napísal na Facebooku 61-ročný rodák z Odesy.

