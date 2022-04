Molčan prvýkrát v kariére zdolal hráča z Top 10: O famóznom triumfe rozhodla jedná vec

Slovenský tenista Alex Molčan (24) dosiahol mimoriadny úspech v doterajšej kariére, na turnaji ATP v marockom Marrákeši totiž zdolal v 2. kole hráča z elitnej desiatky svetového rebríčka.

Molčan v boji o štvrťfinále zdolal najvyššie nasadeného Felixa Augera-Aliassima z Kanady za 156 minút 6:4, 2:6, 7:6 (7). Kanaďan je v hodnotení ATP na 9. pozícii. O postup do semifinále zabojuje Molčan proti Holanďanovi Boticovi van de Zandschulpovi, šestke "pavúka".

"Som veľmi rád, že sa mi podarilo zvíťaziť nad hráčom Top 10. Chcel som mu to hrať viac do bekhendu, aj keď to nie je vôbec jednoduché, pretože z forhendu dokáže vyvinúť obrovský tlak a potom je ťažké sa do toho bekhendu dostať. V určitých momentoch zápasu sa mi to podarilo a splnilo to ten cieľ. Takticky som zápas zvládol veľmi dobre," cituje Molčana oficiálny web Slovenského tenisového zväzu (STZ).

Dvadsaťštyriročný prešovský rodák proti kanadskému súperovi odvrátil dva mečbaly. "Felix je neskutočne kvalitný hráč, nemal som čo stratiť. Vedel som, že do poslednej lopty budem bojovať. Na prvom mečbale urobil chybu z forhendu, čo mi veľmi pomohlo. Pri druhom sme boli vo výmene obaja opatrní, nikto nechcel urobiť chybu. Potom som dostal šancu na forhend po čiare, kde to 'lízlo' čiaru. Som veľmi rád, že to takto dopadlo. Teraz musím dobre zregenerovať a podať v najbližšom zápase čo najlepší výkon. Teším sa na to a budem makať ďalej," doplnil Molčan, ktorému v rebríčku ATP patrí 65. pozícia.