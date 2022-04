Barcelona vo Frankfurte len zachraňovala remízu, Braga si poradila so škótskym Rangers

Futbalisti FC Barcelona remizovali v prvom zápase štvrťfinále Európskej ligy na ihrisku Eintrachtu Frankfurt 1:1. Katalánsky tím prehrával po góle Ansgara Knauffa, o vyrovnanie sa postaral po hodine hry Ferran Torres. Odveta na Camp Nou je na programe 14. apríla.

V prvom polčase videli fanúšikovia opatrný futbal z oboch strán. Barcelona síce tradične dominovala v štatistike držania lopty, ale obrana Frankfurtu odolávala. Päť minút pred prestávkou nariadil rozhodca jedenástku pre Eintracht, po zásahu VAR ju však odvolal. V 48. minúte zahrávali domáci roh, ktorý hostia odvrátili za šestnástku, kde sa oprel do lopty Knauff a prekonal ter Stegena - 1:0. Druhý úder mohli hráči nemeckého tímu uštedriť súperovi už o dve minúty. Kostič si nabehol na prihrávku do vápna a ľavačkou vypálil tesne nad bránu.

Domáci svojou aktivitou zaskočili favorizovaný katalánsky tím, ktorého stojaté ofenzívne vody rozhýbalo až dvojité striedanie po hodine hry. Torres si dvakrát vymenil loptu s novým mužom na ihrisku F. de Jongom a vnútri pokutového územia pohotovou strelou k pravej žrdi vyrovnal - 1:1. V 78. minúte dostal druhú žltú a červenú kartu Tuta, domáci však oslabenie ustáli a pred odvetou si uchovali šance na postup.

Atalanta remizovala v Lipsku 1:1, čo jej dáva do odvety solídne vyhliadky. V 17. minúte sa z ľavej strany preštrikoval až do šestnástky Muriel a razantnou ľavačkou prekonal bezmocného brankára domáceho tímu - 0:1. O tri minúty mohol ten istý hráč pridať druhý gól, tentoraz namieril tesne vedľa žrde. Lipsko odpovedalo šancou Andreho Silvu, loptu po jeho pokuse z desiatich metrov zastavila žrď. Aj hostia trafili konštrukciu brány. V závere prvého polčasu už bol Gulácsi prekonaný, Pašalič však z bezprostrednej blízkosti poslal loptu z uhla iba do žrde.

V 56. minúte fauloval Demiral v šestnástke Nkunkua, nariadenú jedenástku však A. Silva nepremenil. Domácim sa vzápätí predsa len podarilo vyrovnať, po centri Angelina vystrelil Orbán a jeho pokus ešte tečoval do vlastnej bránky Zappacosta - 1:1. V 82. minúte mohol Lipsku zariadiť výhodnejšiu pozíciu pred odvetou striedajúci Szoboszlai, no hlavou trafil len do brvna.

West Ham hral celý druhý polčas bez vylúčeného Cresswella, napriek tomu dokázal skórovať. „Kladivári" však náskok neudržali a s Olympique Lyon remizovali 1:1. Braga využila domáce prostredie a do Glasgowa na duel s domácimi Rangers pocestuje s jednogólovým víťazstvom 1:0.

Prvé zápasy štvrťfinále EL 2021/2022:

SC Braga - Glasgow Rangers 1:0 (1:0)

Gól: 40. Ruiz. Rozhodoval: Massa (Tal.)

Eintracht Frankfurt - FC Barcelona 1:1 (0:0)

Góly: 48. Knauff - 66. Torres. ČK: 78. Tuta (Frankfurt). Rozhodoval: Jovanovič (Srb.)

West Ham United - Olympique Lyon 1:1 (0:0)

Góly: 52. Bowen - 66. Ndombele. ČK: 45.+3 Cresswell (West Ham). Rozhodoval: Zwayer (Nem.)

RB Lipsko - Atalanta Bergamo 1:1 (0:1)

Góly: 58. Zappacosta (vl.) - 17. Muriel. Rozhodoval: Oliver (Angl.)