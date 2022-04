Desivé zábery z kosovskej ligy! Po vyrovnávajúcom góle fanúšikovia takmer na smrť dobili brankára

Ballkani viedol už od od prvej minúty zásluhou Ermala Krasniqiho. Zdalo sa, že hostia si najtesnejší náskok dokážu udržať až do záverečného hvizdu, no tesne pred uplynutím nadstaveného času sa z rohového kopu hlavičkou presadil gólman domácich Enea Koliqi a postaral sa tak o vyrovnanie.

Na ihrisku však následne vypukol obrovský chaos. Fanúšikovia v eufórii vbehli na trávnik a začali s hráčmi oslavovať. Žiaľ, našla sa aj skupinka takých, ktorá mala diametrálne odlišný zámer. Jeden z „podporovateľov" totiž sotil brankára hostí Stivia Frasheriho na zem a vo chvíli, keď ho chcel ďalší zdvihnúť, ho iný tvrdo kopol priamo do hlavy. Vinnou týchto udalostí dokonca Frasheri musel byť okamžite prevezený do nemocnice.

Pochopiteľne, zápas bol predčasne ukončený a disciplinárna komisia ho kontumovala v prospech SC Gjilani.

This is what happened today in derby between Gjilani and Ballkani.



The game was suspended seconds before FT.



Ballkani GK was sent to hospital but now is doing well.



