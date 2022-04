Gól a lá Pavol Demitra: Košičan Klhůfek otvoril skóre semifinálovej série exkluzívnym spôsobom

Dnes sa začala prvá semifinálová séria Kaufland play-off Tipos extraligy, a to medzi dvomi odvekými rivalmi. HC Slovan Bratislava v úvodnom stretnutí na domácom ľade nezačal podľa predstáv, keď sa Košičania už v 7. minúte tešili z otváracieho zásahu. Fámozným spôsobom sa o neho postaral český útočník Pavel Klhůfek (30).

„Oceliari" dokázali pritlačiť „belasých" v ich obrannom pásme a po chybnej rozohrávke puk zachytil skúsený Denis Paršin. Ruský útočník si okamžite všimol v rohu voľného Klhůfka, ktorý bol nakorčuľovaný smerom k bráne. Mal to však na bekhend, preto akciu zakončil menej obvyklým, no za to nesmierne okulahodiacim spôsobom. Rodák zo Zlína gólom a lá Pavol Demitra tak otvoril skóre prvej semifinálovej série Kaufland play-off Tipos extraligy. Brilantnú akciu potleskom ocenili aj domáci fanúšikovia.