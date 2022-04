Šampionát sa začne bez top hviezdy Slafkovského: Tréner Feneš potvrdil príchod Mešára, otáznik visí nad Nemcom

Foto

Obrovská škoda pre národný tím! Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov nebude môcť na majstrovstvách sveta počítať so službami elitného kanoniera Juraja Slafkovského (18). Jeho tím TPS Turku sa totiž prebojoval do semifinále play-off najvyššej fínskej súťaže.