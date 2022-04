Vicemajster sveta Ján Laco spravuje dva zimné štadióny na Liptove a ešte hráva aj hokej: Z brankára je amatér v obrane!

Pred tromi rokmi ukončil aktívnu kariéru, ale hokeju ostal verný naďalej! Reč je o gólmanovi Jánovi Lacovi (40), ktorý pred desiatimi rokmi vychytal Slovensku na majstrovstvách sveta vo Fínsku striebornú medailu. Denníku Nový Čas prezradil, že osem rokov sa stará o vlastný zimák na Liptove a okrem toho je poslednú dobu aj správcom mestskej arény. Dokonca hráva aj amatérsku ligu, ale do brány ho už nik nedostane!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Odchovanec mikulášskeho hokeja Ján Laco má za sebou dlhú a úspešnú kariéru, ktorú ukončil v drese Košíc v roku 2019. „Mal som zdravotné problémy s rukou, skúšal som sa ešte vrátiť na hokejovú scénu, ale už to nešlo, tak som to v marci 2019 ukončil,“ povedal na úvod Laco, ktorý ešte počas aktívnej kariéry otvoril menší zimný štadión v Mikuláši, ktorý aj spravuje.

Baví ma to

„Áno, už osem rokov mám svoju tréningovú arénu a potom som postupne prešiel do pozície správcu hlavného zimáku. Takže teraz spravujem s tímom ľudí oba štadióny, som tu každý deň a baví ma to. Zastrešujem to po športovej i prevádzkovej stránke. V podstate po konci hráčskej kariéry som plynule prešiel do inej funkcie a som tak stále akčný pri hokeji,“ prezradil vicemajster sveta z roku 2012 z Fínska.

Otázne kempy

V minulosti robil Laco aj letné hokejové kempy pre talentovaných gólmanov. „Pandémia brankárske kempy posledné dva roky pozastavila. Uvidíme teraz, či v tom budeme pokračovať, pretože naozaj som sa teraz trénerstvu vôbec nevenoval,“ pokračoval bývalý gólman národného tímu.

Výstroj je v kúte

Hoci hráčsku kariéru zabalil, stále sa udržiava v kondícii a chodí na ľad. „Hrávam v Mikuláši amatérsku ligu, trénujem dvakrát do týždňa s partiou chalanov a cez víkendy máme súťaž. Ale nechytám! Brankársky výstroj som hodil do kúta a hrávam na pozícii obrancu. Do tej bránky ma už nik momentálne nedostane,“ dodal s úsmevom.

Ján Laco

Narodený: 1. decembra 1981 v Lip. Mikuláši

Post: brankár

Kluby: L. Mikuláš, B. Bystrica, Zvolen, Detva, Lev Praha, Doneck, Astana, Chomutov, Sparta, Košice

Top úspechy: striebro z MS 2012, 2-krát účasť na ZOH a 4-krát na MS