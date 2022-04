Jaromír Jágr si užíva prípravu na Liptove: Sexi priateľka Dominika fandila s úsmevom

Stále to vie, hoci nedávno oslávil neuveriteľných 50 rokov! Reč je o druhom najlepšom hráčovi sveta, hokejovej legende Jaromírovi Jágrovi, ktorý zavítal so svojim Kladnom na týždenné sústredenie na Liptov. Za sebou už má aj prvý duel s domácim Liptovským Mikulášom a po triumfe 6:3 odpovedal na otázky médií.

Prezradil v nich, ako často chodí na Slovensko a aj to, čo hovorí na talentovaného útočníka Juraja Slafkovského (17), ktorého odborníci porovnávajú práve s ním!

Po 33 rokoch ste opäť nastúpili na Liptove na zápas. Ako sa vám hralo?

Bože, to už je 33 rokov? Keby mi to pred stretnutím nepovedali, tak ani neviem, že to bolo v Liptovskom Mikuláši. Spomínam si na ten súboj v roku 1989, že to bol dvojzápas o postup do federálnej ligy a išlo o všetko.

Vtedy ste strelili dva góly pri víťazstve 8:2, teraz ste k triumfu Kladna 6:3 prispeli iba gólom…

To viete, vtedy som bol ešte mladý (smiech). Mal som iba 17 rokov.

Mohli ste pridať aj ďalší, ale nepremenili ste únik a následne ani samostatný nájazd…

Ale moment! Strelil som brvno, to akoby som dal gól (smiech). A čo sa týka následne nájazdu, tak ten som naposledy išiel pred 20-mi rokmi, takže asi tak.

Po dlhšom čase sa najmä kvôli vám zaplnil mikulášsky štadión. Čo nato hovoríte?

Musím povedať, že tam kde sa Kladno objaví, tak sú plné štadióny. Takže nás to neprekvapilo, ale je to samozrejme príjemné a vážime si to. Atmosféra bola naozaj výborná a tieto dva zápasy, čo tu hráme berieme, ako prípravu na baráž, ktorá nás o pár dní čaká o udržanie sa v českej extralige.

Po akom dlhom čase ste zavítali vlastne na Slovensko, chodíte sem napríklad na lyžovačky?

Nebol som na Slovensku dlho, naposledy na šampionáte 2019 v Bratislave, kde som bol ako hosť a ako hráč opäť na rovnakých majstrovstvách sveta 2011, kde sa nám turnaj vydaril a získali sme u vás bronz. O pár týždňov však opäť zavítam na Slovensko, budem tu mať jednu akciu.

Čo vám hovorí meno Juraj Slafkovský?

Akože váš hokejový talent? Výborný hráč a samozrejme, že ho registrujem.

Pretože ho odborníci porovnávajú s vami…

Budem úprimný, vlani som začal skladať mužstvo Kladna na túto sezónu a akurát hralo Česko so Slovensko dva prípravné súboje pred MS. Zapol som si televíziu a práve Slafkovský mal puk pri mantineli. Bol veľmi silný a hovorím si, že on hrá rovnakým štýlom, ako ja. Toho by som chcel do mužstva. Lenže potom som zistil, že má 17 rokov a bolo mi jasné, že bude hrať niekde inde, že nemám šancu.

Priateľka fandila s úsmevom

Majiteľa Kladna a českú hokejovú Jaromíra Jágra sprevádza na týždennom sústredení na Liptove aj jeho priateľka Dominika Branišová (27). Atraktívna modelka do priviezla v pondelok autom na prvý tréning, dala mu aj pusu a v utorok nechýbala ani v hľadisku mikulášskeho štadióna, kde svojej láska držala palce a rozdávala úsmevy na každú stranu.