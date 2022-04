Macko sa vzdal kandidatúry na šéfa slovenského tenisu: Dôvod vysvetlil sám

Prezident Slovenského tenisového zväzu (STZ) Tibor Macko sa už nebude uchádzať o túto funkciu. Rozhodol sa vzdať kandidatúry v prospech Miloslava Mečířa st.

O novom šéfovi sa rozhodne v sobotu 9. apríla na zasadnutí Rady STZ v Bratislave. Okrem Mečířa st. kandidujú Ján Krošlák a Martin Kližan.

Macko bol na čele slovenského tenisu od roku 1998. "V čase, keď som prijal kandidatúru na post prezidenta STZ, nebol známy ďalší kandidát. Medzitým sa objavili viaceré mená na čele s Milošom Mečířom. Podľa môjho názoru je to najvýznamnejšia osobnosť v slovenskej tenisovej histórii. Má za sebou skvelú hráčsku o trénerskú kariéru, skúsenosti s riadením veľkého tenisového klubu i s organizovaním turnajov. V tejto situácii bol najvhodnejší kandidát, ktorý môže posunúť STZ na vyššie pozície. V tomto momente sa vzdávam kandidatúry a budem podporovať Miloša Mečířa," uviedol Macko.

Mečíř priznal, že dlhoročný prezident STZ bol pre neho veľkým príkladom a učiteľom: "Ja si prácu Tibora veľmi vážim, vážim si ho ako osobnosť. Jeho vlastnosti a skúsenosti sú na nezaplatenie. Naše myšlienkové pochody a stratégie sa vždy dosť zhodovali. Pokiaľ ide o moju kandidatúru na post šéfa STZ, myslel som si, že nejaké funkcionárčenie už nebudem robiť. Je však ťažká doba, prišlo zdražovanie a vojna. Vznikajú rôzne skupiny, ktoré by za iných okolností nemali až také šance. Tenisový zväz bol vždy veľmi dobre fungujúci. V prípade môjho zvolenia chcem komunikovať so všetkými a počúvať celé hnutie. Som ochotný rozprávať sa s každým, nie som konfliktný typ."

Olympijského šampióna zo Soulu 1988 už počas pôsobenia vo funkcii kapitána daviscupového tímu prehovárali, aby kandidoval na post prezidenta STZ. "Vždy mi na tenise záležalo, mal som ho rád. Nahováralo ma viacero ľudí zo zväzu i hráči, aby som kandidoval. Rozhodol som sa definitívne, keď som v uplynulom období počul v médiách rôzne vyjadrenia, že všetkých vo zväze vymeníme. Púšťať do éteru neoverené veci je podľa mňa neetické. Necítil som záruku, že by to mohlo ísť dobrým smerom. STZ vybudoval nejaké pozície i zariadenia, na ktorých sa starší ľudia podieľali vlastnými rukami, keď stavali kluby. Bol by som nerád, aby sa to stratilo."

Podľa Mečířa je dôležité zaangažovať ľudí z tenisových klubov, aby boli aktívnejší: "Je potrebné konkrétne pomenovať problémy, ktoré ľudia v daných regiónoch majú, aby sme vedeli na ne reagovať. Keď chceme podporovať talenty a reprezentantov, potrebujeme zdroje navyše formou štátnej podpory alebo marketingovej činnosti. Čím viac prostriedkov sa nám podarí získať na zabezpečenie prevádzok, tým budeme silnejší ako zväz."

Mečíř si netrúfa percentuálne odhadnúť svoje šance v sobotňajších voľbách: "Zúčastnil som sa na všetkých regionálnych konferenciách, ktoré sa uskutočnili v marci. Často sa stretávam s ľuďmi. Mám s nimi dobre vzťahy, poznám ich problémy. Netrúfam si presne odhadnúť, aké mám šance. Dúfam, že vyhrá tenis."