Mick Schumacher poslal fanúšikom odkaz: Bude po nehode štartovať v Austrálii?

Nemecký jazdec F1 Mick Schumacher (23) je plne pripravený postaviť sa na štart nadchádzajúcej Veľkej ceny Austrálie v Melbourne. Po ťažkej havárii v kvalifikácii na predošlej VC Saudskej Arábie necíti žiadne zdravotné obmedzenia, ktoré by mu bránili v štarte.

"Som v poriadku, necítim žiadne zdravotné následky," povedal jazdec tímu Haas.

Schumacher počas kvalifikačnej jazdy v Džidde začal v desiatej zákrute Q2 strácať kontrolu nad monopostom, následne na obrubníku neudržal riadenie a v rýchlosti 240 km/h tvrdo narazil do bariéry. Syna legendárneho Michaela Schumachera museli po havárii zo zdemolovaného vozidla vyslobodiť záchranári, kvalifikáciu na niekoľko desiatok minút prerušili. Z okruhu ho odviezla sanitka, po leteckom transporte do nemocnice absolvoval ďalšie vyšetrenia, ktoré nepreukázali žiadne zranenia. Z nemocnice ho ešte v ten istý deň prepustili, v pretekoch však z preventívnych dôvodov neštartoval.

Mick Schumacher will miss today’s #SaudiArabianGP after this qualifying incident yesterday

pic.twitter.com/JzcRqijdjm — Eric Njiru (@EricNjiiru) March 27, 2022

Mick Schumacher stále čaká na prvý bod v kráľovskom motošporte, v úvodných pretekoch sezóny v Bahrajne však k nim bol blízko, keď sa umiestnil na 11. priečke. Jeho tímový kolega Dán Kevin Magnussen bodoval v oboch tohtoročných pretekoch a získal 12 bodov.

"Očakávanie sú pre tento týždeň vysoké, chceme skončiť na bodovaných pozíciách. Verím, že sa nám to podarí," citovala agentúra DPA Schumachera, ktorý verí, že havária spred dvoch týždňov sa nepodpíše na jeho prístupe k pretekaniu: "Nikdy nechcete havarovať, no zároveň sa snažíte jazdiť najrýchlejšie, ako sa dá. Musíte trochu riskovať a to aj robíme."