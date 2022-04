Zásadná futbalová revolúcia! FIFA chce zmeniť dĺžku zápasu

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) plánuje v pravidlách spraviť výraznú zmenu. V kuloároch sa hovorí o tom, že by sa mal zvýšiť herný čas v základnej hracej dobe z 90 na 100 minút. FIFA by chcela všetko stihnúť ešte do tohtoročných majstrovstiev sveta v Katare.

Hlavný dôvod, prečo chce FIFA novinku zaviesť je, že hrací čas je krátky. Podľa CIES Football Observatory je lopta v hre menej ako 65 percent v zápasoch Ligy majstrov a v Premier League dokonca iba 62 percent. To je dokonca najnižšie číslo z top piatich európskych súťaží. S nápadom prišiel údajne sám prezident FIFA Gianni Infantino, informuje web footbal-italia.net. Lenže zmena pravidiel nie je taká jednoduchá. Medzinárodná futbalová asociácia by najprv musela presvedčiť Radu medzinárodnej futbalovej asociácie (IFAB). Už dlhšie sa tvrdí, že by sa vo futbale mal využívať rovnaký systém ako v ragby, kde sa pri prerušení zastavuje čas. Arséne Wenger, bývalý tréner Arsenalu, presadzoval tiež myšlienku, že majstrovstvá sveta by sa mali hrať každé dva roky. Návrh kompetentní zmietli zo stola. Zatiaľ prešla iba jedna zmena, ktorá rozširuje počet účastníkov. Svetový šampionát v roku 2026 v USA, Kanade a Mexiku prvýkrát v histórii privíta 48 krajín.