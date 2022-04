Čo sa deje so Saganom? Petrov manažér priblížil podrobnosti

Slovenský cyklista Peter Sagan (32) nedokončil ďalšie preteky a prehlbujú sa jeho zdravotné ťažkosti. Situáciu komentuje Petrov manažér Gabriel Uboldi.

Slovák Nedokončil Tirreno – Adriatico ani klasiku Gent – Wevelgem. V januári mal druhýkrát pozitívny test na koronavírus a z pretekov odstúpil pre vysoké telesné teploty, zvracanie a bolesti v oblasti hrudníka.

Pre zdravotné patálie sa rozhodol zmeniť kalendár podujatí. Vynechal preteky Okolo Flámska a uprednostnil súťaže v nižšej kategórii.

Teraz Peter Sagan odstúpil z pretekov Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire vo Francúzsku. Približne 40 kilometrov pred cieľom stredajšej 2. etapy zosadol z bicykla a odišiel do tímového autobusu.

Manažér Gabriel Uboldi prehovoril ohľadom Petrovho zdravotného stavu. „Tak ako pred mesiacom sa (Peter) cítil zle s nezvyčajnou bolesťou v nohách a na hrudníku. Nevieme, čo sa deje. Musí podstúpiť ďalšie vyšetrenia, aby sa na to prišlo. Circuit de la Sarthe mu mal pomôcť dostať sa späť do rytmu. Na takýchto pretekoch by nikdy nemal problém držať krok so skupinou, aj keby nebol stopercentne fit," prezradil pre cyclingnews.com Uboldi.

Peter Sagan pravdepodobne vynechá klasiku Amstel Gold Race a Paríž - Roubaix. „Pokiaľ viem, je to prvýkrát, čo odstúpil z etapových pretekov kvôli niečomu inému ako pádu. Paríž – Roubaix sú ďalšie preteky v jeho kalendári. Zatiaľ nie je rozhodnuté, či pôjde, alebo nie, ale keď sa pozriem na to, ako tu jazdia pretekári ako Pedersen, pre Petra bude ťažké dostať sa včas do takej formy, aby ho vyzval," ozrejmil.