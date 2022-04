Benzema hetrikom zostrelil Chelsea: Prekvapenie na úkor Bayernu

Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v prvom štvrťfinálovom zápase Ligy majstrov 2021/2022 na trávniku obhajcu trofeje Chelsea FC 3:1, všetky ich góly strelil Karim Benzema. V druhom stredajšom stretnutí prekvapujúco zaváhal Bayern Mníchov a zo štadióna Villarrealu si odniesol prehru 0:1. Odvety sú na programe v utorok 12. apríla.

Repríza vlaňajšieho semifinále, v ktorom Chelsea vyradila Real po výsledkoch 1:1 vonku a 2:0 na Stamford Bridge, sa hrala od úvodu vo vysokom tempe. Domáci si vypracovali šancu už v 5. minúte, keď Havertz tesne prestrelil. V 10. prišla veľká chyba ich kapitána Azpilicuetu a bleskový brejk s pätičkou Benzemu a strelou Viniciusa zastavilo až brvno. O štyri minúty spravil podobnú hrúbku Militao, v hustom daždi mu ušla lopta a Havertza fauloval. Dostal žltú kartu, ktorá ho pripravila o odvetu. Potom už prišli veľké chvíle Benzemu. V 21. minúte rozohral loptu do behu na Viniciusa, ten mu ju vrátil centrom na hlavu a kanonier Realu sa presadil zvnútra šestnástky. O tri minúty prišla ďalšia rýchla akcia hostí, center Modriča na päťku, kde bol medzi dvoma stopérmi Benzema a opäť hlavou rozvlnil sieť - 2:0. Real sa v ďalších minútach zatiahol a čakal na brejky, domáci sa proti bloku presadzovali len ťažko. Skúšali to najmä centrami, Silvova hlavička po rohu sa neujala, ale Havertzova v 40. minúte už áno. Vzápätí mohol dokonať hetrik Benzema, ale tentokrát nohou tesne minul. Tréner Chelsea Thomas Tuchel poslal do druhého polčasu Kovačiča a Ziyecha za Christensena a Kanteho, no ani sa nestihli ohriať na ihrisku a prehrávali 1:3. Brankár Mendy spravil obrovský kiks pri rozohrávke, Benzema ustál súboj s obrancom a z diaľky dokonal hetrik. Tromi gólmi vyradil v druhom osemfinále aj PSG. Na druhej strane sa pri strele Azpilicuetu zaskvel brankár Realu Courtois. Chelsea sa snažila skorigovať, dve veľké príležitosti mal striedajúci Lukaku, v 70. minúte aj Mount, no ani jeden netrafil medzi tri žrde. Real si tak vytvoril veľmi dobrú pozíciu pred domácou odvetou.



Villarreal začal proti favorizovanému Bayernu výborne a už vo 8. minúte išiel do vedenia. Po rýchlej akcii po pravej strane sa lopta dostala cez Morena, Lo Celsa a strele Pareja až k Danjumovi, ktorý ju poslal do siete - 1:0. V ďalších minútach držal loptu Bayern, ale cez dobre organizovanú defenzívu sa v prvom polčase nedokázal dostať do šancí a ani raz nevystrelil na bránku. Naopak, Villarreal mohol ísť do dvojgólového vedenia, no VAR v 41. minúte neuznal pre ofsajd zásah Coquelina, ktorého center z veľkého uhla zapadol za Neuera. Po zmene strán zvýšili Bavori aktivitu a hneď prišla šanca Gnabryho, ktorý tesne minul. Na druhej strane opečiatkoval žrď Moreno. Villarreal sa držal v obrane a vyrážal do rýchlych brejkov, po jednom z nich tesne minul striedajúci Pedraza. V 63. minúte spravil veľkú chybu pri rozohrávke vybehnutý Neuer, Moreno sa pokúsil o lob z vlastnej polovice, ale minul. V 66. minúte nepremenil tutovku Danjuma, ktorý pri zakončení zaváhal. Bayern si pripísal prvú strelu na bránku z kopačky Daviesa. V ofenzíve to však hosťom nefungovalo a nedokázali si vypracovať gólové šance. Zo Španielska tak odišli s tesnou prehrou, no mohli inkasovať aj viackrát. V 86. minúte spálil ďalšiu gólovú šancu Pedraza.



1. zápasy štvrťfinále Ligy majstrov - sumáre:

FC Villarreal - Bayern Mníchov 1:0 (1:0)

Gól: 8. Danjuma. Rozhodca: Anthony Taylor (Angl.), ŽK: Estupinan

Villarreal: Rulli - Foyth (81. Aurier), Albiol, P. Torres, Estupinan - Coquelin (59. Pedraza), Capoue, Parejo - Moreno, Danjuma (81. Chukwueze), Lo Celso

Bayern: Neuer - Pavard (71. Süle), Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Musiala - Coman, Müller (62. Goretzka, 90.+4 Roca), Gnabry (62. Sane) - Lewandowski



FC Chelsea - Real Madrid 1:3 (1:2)

Góly: 40. Havertz - 21., 24. a 46. Benzema. Rozhodca: Clément Turpin (Fr.), ŽK: Rüdiger - 14. Militao

Chelsea: E. Mendy - Christensen (46. Kovačič), Silva, Rüdiger - James, Kante (46. Ziyech), Jorginho (64. Loftus-Cheek), Mount, Azpilicueta - Havertz, Pulisic (64. Lukaku)

Real: Courtois - Carvajal, Militao (64. Nacho), Alaba, F. Mendy - Modrič, Casemiro, Kroos (74. Camavinga) - Valverde (86. Ceballos), Benzema (86. Bale), Vinicius Junior