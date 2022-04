Bývalá svetová päťka ukončí na Roland Garros kariéru: Labutia pieseň pred domácim publikom!

Francúzsky tenista Jo-Wilfried Tsonga ukončí po tohtoročnom grandslamovom turnaji Roland Garros kariéru.

Tridsaťšesťročný niekdajší hráč najlepšej desiatky svetového rebríčka to v stredu oznámil na sociálnej sieti. Roland Garros je na parížskej antuke na programe na prelome mája a júna.



Najvýraznejším úspechom Tsongu na podujatiach veľkej štvorky bol prienik do finále Australian Open v roku 2008. Na Roland Garros (2013, 2015) i vo Wimbledone (2011, 2012) sa dostal dvakrát do semifinále. Celkovo získal 18 titulov na okruhu ATP a má striebro vo štvorhre z OH 2012 v Londýne. Vo svetovom rebríčku bol najvyššie na 5. mieste, momentálne mu po sérii zdravotných problémov v uplynulých rokoch patrí 220. pozícia. Informovala agentúra DPA.