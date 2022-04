Trnava v úvodnom semifinále nedala Senici šancu: Spartak na dosah finále

Futbalisti Spartaka Trnava vyhrali v prvom dueli semifinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu doma nad FK Senica 3:0. Odveta je na programe 20. apríla.

Druhú dvojicu semifinále 53. ročníka súťaže tvoria AS Trenčín a obhajca trofeje ŠK Slovan Bratislava. Ich zápasy sú na programe 7. a 19. apríla.



semifinále SP - Slovnaft Cupu - prvý zápas:

Spartak Trnava - FK Senica 3:0 (1:0)

Góly: 16. Pavlík (vlastný), 71. Kóša, 90.+1 Azevedo. Rozhodovali: Gemzický - Ferenc, Vitko, ŽK: Grič, Savvidis - Mašulovič, Pavlík, 1359 divákov

Spartak: Kamenár - Koštrna, Čurma, Kóša, Bolaji (66. Mikovič) - Savvidis - Bamidele Yusuf (66. Kozak), Grič, Ramadan, Iván (66. Azevedo) - Olejník (75. Ristovski)

Senica: Chropovský - Mihál, Pavlík, Mayounga - Totka (85. Kudláč), Piroska, Mašulovič (69. Duda), Anaba - Vikri (46. Ouattara), Witan (85. Koprna) - Niarchos (76. J. Buchel)



Spartaku sa v krátkom čase zranil aj druhý brankár. Pri výpadku Takáča a Rusova tak dostal príležitosť medzi troma žrďami Kamenár. V zostave "andelov" bolo viacero prekvapení, na hrote začal Olejník, krídelníci Iván a Bamidele hrali netradične vymenení "cez nohu". Seničania vychádzali z možností, ktoré aktuálne majú k dispozícii. Podľa očakávaní držali opraty hry v rukách Trnavčania. V 10. minúte sa na ľavej strane uvoľnil Iván, odcentroval a Bamidele zblízka prehlavičkoval bránku. Trnavčania sa ujali vedenia kurióznym spôsobom. V 16. minúte sa v šestnástke prebíjal k zakončeniu Olejník, trnavskému útočníkovi sa síce zakončiť nepodarilo, no Mihál odkop z päťky trafil do spoluhráča Pavlíka a lopta sa odrazila do siete - 1:0. V 36. minúte sa lopta po osi Bolaji - Bamidele dostala v pokutovom území k Olejníkovi, ktorý skúsil prekvapiť brankára zadovkou, Chropovský však bol pozorný.



Trnava mohla navýšiť vedenie v 53. minúte. Olejník poslal loptu hlavou do siete, po avíze videorozhodcu však hlavný arbiter Gemzický pre faul Savvidisa na Pirosku, ktorý predchádzal akcii, gól neuznal. Seničania mohli kontrovať Witanom, strelu mu však v poslednej chvíli zblokoval pohotovým sklzom Čurma. Trnava sa dočkala v 72. minúte. Na Kozakov center z rohového kopu si ideálne nabehol Kóša a zblízka nedal hlavou šancu Chropovskému - 2:0. V nadstavenom čase sa odrazenej lopty zmocnil Azevedo a krížnou strelou z vnútra šestnástky k tyčke zvýšil na 3:0. V samom závere ešte mohol pridať ďalší gól Kozak, z dobrej pozície však prudkou ranou prekopol bránku.