Na ľade nepozná priateľa: Chára sa takmer pobil s Tatarom!

Slovenský obranca Zdeno Chára (45) sa preslávil v NHL svojou tvrdou a nekompromisnou hrou. Počas zápasu nepozná na ľade krajana či priateľa a na vlastnej koži to v nedávnom vzájomnom súboji s ním pocítil útočník Tomáš Tatar (31) z New Jersey Devils. Chára v rámci čistenia predbránkového priestoru Tatara prudko odstrčil a útočník "diablov" radšej na toto gesto nereagoval. Vedel, že by to nemuselo dopadnúť dobre...