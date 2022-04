Michal Martikán nechce chýbať na domácich ME: Takú prípravu som za 35 rokov dávno nemal!

Stále sa na dôchodok necíti! Päťnásobný olympijský medailista Michal Martikán, ktorý si minulý týždeň v Bratislave prevzal ocenenie Zaslúžilý majster športu, všetkých prekvapil vyhlásením, že trénuje, aby mohol v máji štartovať na európskom šampionáte v kanoistike na divokej vode! Ten sa bude konať na jeho rodnom Váhu a v jeho rodnom meste - Liptovskom Mikuláši.

„Prekvapilo ma pozvanie do Bratislavy a toto ocenenie toho, čo sme všetci ocenení dosiahli,“ spustil Michal, ktorý nechýbal ani na víkendovom veľkolepom prijatí rodáčky Petry Vlhovej na námestí v Liptovskom Mikuláši.

Pripomenulo mu to, čo zažil on po návrate zo svojich zlatých olympijských úspechov po OH 1996 v Atlante a OH 2008 v Pekingu. „Obdivujem Petru na svahu i na týchto akciách, ako to zvláda,“ prezradil pri spomienke na to, ako jeho samého podobné masové akcie desili...

Na otázku, čo sa chystá robiť, odpovedal typicky: „Stále trénujem. Mám za sebou takú prípravu ako za 35 rokov už dávno nie, a to je jeden z dôvodov, prečo zabojujem o miestenku v reprezentácii. Vlani mi tesne ušla, preto som zabral v tréningoch a uvidím, čo to vydá,“ pokračoval príklad málo vídanej dlhovekosti v slovenskom športe.

„Ak robíte to, čo vás baví, motiváciu máte hneď. Keby to tak u mňa nebolo, už dávno robím niečo iné,“ dodal ešte Michal, ktorý priznal, že štart na blížiacich sa ME v Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka (26. - 29. mája) je jeho veľkým snom.

Uvedomuje si však, že dostať sa tam nebude jednoduché. Teraz je pre neho prvoradé kvalifikovať sa do reprezentačného tímu.