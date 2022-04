Jágrov návrat na Liptov po 33 rokoch: Vtedy išlo o všetko!

Stále to vie, hoci nedávno oslávil neuveriteľných 50 rokov! Reč je o druhom najlepšom hráčovi sveta, hokejovej legende Jaromírovi Jágrovi, ktorý zavítal so svojím Kladnom na týždenné sústredenie na Liptov. Za sebou už má aj prvý duel s domácim Liptovským Mikulášom a po triumfe 6:3 odpovedal na otázky médií. Prezradil v nich, ako často chodí na Slovensko a aj to, čo hovorí na talentovaného útočníka Juraja Slafkovského (17), ktorého odborníci porovnávajú práve s ním!

Po 33 rokoch ste opäť nastúpili na Liptove na zápas. Ako sa vám hralo?

- Bože, to už je 33 rokov? Keby mi to pred stretnutím nepovedali, tak ani neviem, že to bolo v Liptovskom Mikuláši. Spomínam si na ten súboj v roku 1989, že to bol dvojzápas o postup do federálnej ligy a išlo o všetko.

Vtedy ste strelili dva góly pri víťazstve 8:2, teraz ste k triumfu Kladna 6:3 prispeli iba gólom...

- To viete, vtedy som bol ešte mladý (smiech). Mal som iba 17 rokov.

Mohli ste pridať aj ďalší, ale nepremenili ste únik a následne ani samostatný nájazd...

- Ale moment! Strelil som brvno, to akoby som dal gól (smiech). A čo sa týka následne nájazdu, tak ten som naposledy išiel pred dvadsiatimi rokmi, takže asi tak.

Po dlhšom čase sa najmä kvôli vám zaplnil mikulášsky štadión. Čo na to hovoríte?

- Musím povedať, že tam, kde sa Kladno objaví, sú plné štadióny. Takže nás to neprekvapilo, ale je to, samozrejme, príjemné a vážime si to. Atmosféra bola naozaj výborná a tieto dva zápasy, čo tu hráme, berieme ako prípravu na baráž, ktorá nás o pár dní čaká o udržanie sa v českej extralige.

Po akom dlhom čase ste zavítali vlastne na Slovensko, chodíte sem napríklad na lyžovačky?

- Nebol som na Slovensku dlho, naposledy na šampionáte 2019 v Bratislave, kde som bol ako hosť a ako hráč opäť na rovnakých majstrovstvách sveta 2011, kde sa nám turnaj vydaril a získali sme u vás bronz. O pár týždňov však opäť zavítam na Slovensko, budem tu mať jednu akciu.

Čo vám hovorí meno Juraj Slafkovský?

- Akože váš hokejový talent? Výborný hráč a, samozrejme, registrujem ho.

Pretože odborníci ho porovnávajú s vami...

- Budem úprimný, vlani som začal skladať mužstvo Kladna na túto sezónu a akurát hralo Česko so Slovenskom dva prípravné súboje pred MS. Zapol som si televíziu a práve Slafkovský mal puk pri mantineli. Bol veľmi silný a hovorím si, že on hrá rovnakým štýlom ako ja. Toho by som chcel do mužstva. Lenže potom som zistil, že má 17 rokov a bolo mi jasné, že bude hrať niekde inde, že nemám šancu.

Priateľka fandila s úsmevom

Majiteľa Kladna a českú hokejovú hviezdu Jaromíra Jágra sprevádza na týždennom sústredení na Liptove aj jeho priateľka Dominika Branišová (27). Atraktívna modelka ho priviezla v pondelok autom na prvý tréning, dala mu aj pusu a v utorok nechýbala ani v hľadisku mikulášskeho štadióna, kde svojej láska držala palce a rozdávala úsmevy na každú stranu.