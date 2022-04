Shiffrinová ukázala veľké srdce: Pomohla správa od Slovenky!

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová (26) citlivo vníma veci, ktoré sa dejú na Ukrajine. Rozhodla sa pomôcť utečencom, ktorí utekajú pred vojnou.

Američanka poslala do Košíc kamión, ktorý bol plný cestovín. Za všetkým stojí slovenská dobrovoľníčka Darka, ktorá svetovú hviezdu oslovila. „Bola som v distribučnom sklade s jednou ukrajinskou rodinou, ktorú som tu ubytovávala. Práve riešili, že im chýbajú cestoviny a nejaké veci. Vtedy som si spomenula, že Mikaela dala na sociálne siete, že by chcela pomôcť a vytvorila aj zbierky. Tak ma napadlo, že jej napíšem. Bol to len výstrel naslepo,“ prezradila pre šport.sk dobrovoľníčka Darka.

Shiffrinová za niekoľko dní vyrazila Slovenke dych. „Išla som práve z obchodu do práce a musela som sa chytiť plota. Myslela som, že zle vidím. Kolegovia si zo mňa uťahovali, že mám také švihnuté nápady bez premýšľania, ale niekedy to vyjde...,“ povedala Darka.

Shiffrinová sa k celej akcii vyjadrila na sociálnej sieti. „Chcela by som špeciálne spomenúť jednu ženu, ktorá sa obrátila konkrétne na mňa. Darka je jednou z mnohých dobrovoľníčok, ktoré robia neuveriteľnú prácu v miestnom utečeneckom centre v jej rodnom meste v Košiciach na Slovensku. Som unesená silou a vytrvalosťou týchto ľudí," napísala Američanka.