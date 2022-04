Jágr vychválil Slafkovského: Chcel som ho do svojho tímu

Na Liptove potvrdil, že hokej má stále v krvi. Český hokejový útočník Jaromír Jágr (50) sa podpísal pod víťazstvo Kladna nad Liptovským Mikulášom (6:3) v prípravnom zápase gólom a asistenciou.

Zaujímavosťou je, že Jágr strelil svoj prvý gól po tom, čo oslávil 50. narodeniny. A to práve na Slovensku.

Po zápase sa česká hokejová legenda vyjadrila aj na adresu jedného z najväčších slovenských talentov Juraja Slafkovského.

"Je to výborný hráč. Samozrejme, že som to meno zachytil. Aby som bol úprimný. Bolo to asi pred rokom či dvomi, keď sa hrali dva prípravné zápasy medzi Českom a Slovenskom pred majstrovstvami. Snažil som sa poskladať nejaké mužstvo, tak som sa chcel pozrieť, akých hráčov tam máme my a akých Slováci. Zapol som si teda televízor a hráč, ktorého ste menovali, mal puk pri mantineli a bol veľmi silný. Tak si hovorím, že hrá podobným štýlom ako ja a že toho by som chcel do mužstva. Potom som však zistil, že má len sedemnásť rokov a že to teda nemám absolútne žiadnu šancu, lebo ten bude hrať niekde úplne inde. To bolo po prvýkrát, keď som si ho všimol. Pozrel som sa na neho a povedal si, že hrá podobným štýlom ako ja," povedal Jágr pre hokejportál.sk.