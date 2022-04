Nevídaný krok Vlhovcov: Prečo nechce v budúcej sezóne bojovať o veľký glóbus?

Hoci veľký glóbus za celkové víťazstvo vo Svetovom pohári neobhájila, so sezónou je Petra Vlhová (26) spokojná. Získala malý glóbus za slalom a na ZOH v Pekingu sa v slalome stala olympijskou víťazkou.

Spokojný je aj otec Petry Igor Vlha. Ten stojí od malička za jej úspešnou kariérou, keď ju nielen podporoval a vytváral jej kvalitné zázemie, ale aj pomáhal so všetkými vybavovačkami.

Vlha prezradil, že najbližšia sezóna bude pre Petru trochu voľnejšia.

"Chceme, aby si Peťa trochu oddýchla, aby to bolo voľnejšie. Je problém držať sa stále na víťaznej vlne. Dcéra je na nej už štyri roky a to je problém, lebo musíte neustále trénovať, dodržiavať stravu. Je umenie držať sa na vrchole. Možno teraz trochu zvoľníme a potom ešte udrieme aj na veľký glóbus," povedal pre denník Šport Igor Vlha.

Petra sa s trénerom Maurom Pinim dohodla na novej zmluve, kontrakt podpísali na ďalšie dva roky. Na ZOH 2026 v Cortine/Miláne už bude pri Vlhovej zrejme iný tréner.

"V lyžovaní platí zaujímavé pravidlo. Tréner je pri kvalitnej pretekárke tri-štyri roky. Ak sú spolu dlhšie, vystrieľajú si ,patróny’. Už sa mi to viackrát potvrdilo, aj s predchádzajúcimi trénermi Peti. Spolupráca na tri až štyri roky je ideálna. Potom to už je problém. S Maurom to zatiaľ vychádza na tri, potom uvidíme,“ prezradil Vlha pre Šport. A práve olympiáda o štyri roky by mala byť pre Vlhovú bodkou za kariérou. "My si odbijeme ešte štyri roky, potom skončíme a ideme na ryby," uzavrel Vlha.