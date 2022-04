Kňažko okúzlil zámorie: Lišiackym spôsobom zaskočil brankára

Obranca Seattle Thunderbirds pri hre 4 na 4 sa dostal za bránku Portlandu Winterhawks a šikovným bekendovým zakončením prekvapil brankára súpera. Bronzový medailista zo ZOH v Pekingu dal v drese Seattlu už svoj piaty tohtosezónny gól. Jeho tím s Portlandom napokon prehral 4:5.

It's pure mayhem in Portland! @BlueJacketsNHL prospect, Samuel Knazko, caps off the @SeattleTbirds three unanswered goals in the second period!🔥



