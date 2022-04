Studenič prispel gólom k výhre Dallasu, Colorado postúpilo do play off

Hokejisti Dallasu aj vďaka gólu slovenského útočníka Mariána Studeniča zvíťazili v domácom zápase NHL nad New Yorkom Islanders 3:2. Útočník Stars otvoril gólový účet duelu svojím druhým gólom v ročníku.

Druhým klubom s istou účasťou v play off je Colorado, ktoré zvíťazilo v Pittsburghu 6:4 aj vďaka dvom gólom Nathana MacKinnona.

Studenič odohral takmer 13 minút a okrem gólu si do štatistík pripísal aj dva plusové body, 5 striel a 2 trestné minúty. Po stretnutí ho vyhlásili za druhú hviezdu zápasu. V zostave domácich absentoval ako zdravý náhradník slovenský obranca Andrej Sekera. Za Islanders odohral takmer 19 minút obranca Zdeno Chára, pripísal si jeden plusový bod. Víťazný gól strelil český útočník Radek Faksa v oslabení pri Studeničovom vylúčení.

Avalanche sú prvým klubom, ktorý v tejto sezóne v základnej časti získal 50 víťazstiev. Do play off postúpili piatykrát za sebou. Brankár hostí Darcy Kuemper zastavil 41 striel a získal 33. víťazstvo v sezóne. Florida, ktorá už skôr ako prvá postúpila do vyraďovačky, otočila domáci duel s Torontom z 1:5 a vyhrala 7:6 po predĺžení. Rozhodol o tom v extračase Jonathan Huberdeau, ktorý mal v stretnutí bilanciu 2+3. Za Panthers dal dva góly Sam Reinhart a fínsky kapitán Aleksander Barkov mal bilanciu 1+3.

New Jersey s Tomášom Tatarom prehralo doma s New Yorkom Rangers 1:3, slovenský útočník Devils odohral vyše 18 minút a do štatistík si pripísal dve trestné minúty. Nashville zdolal Minnesota 6:2 aj vďaka prvému hetriku v kariére Ryana Johansena.

Výsledky:

Pittsburgh - Colorado 4:6 (1:1, 1:2, 2:3)

Góly: 6. Rust (M. Pettersson, Guentzel), 38. Rodrigues, 59. Guentzel (J. Carter, Malkin), 60. Matheson (D. Heinen, Boyle) – 3. MacKinnon (Burakovsky, Rantanen), 30. Compher (Newhook, D. Toews), 32. MacKinnon (Burakovsky, Rantanen), 42. Manson (D. Toews, Compher), 56. Helm (L. O'Connor), 60. Lehkonen (Helm, D. Toews).

Philadelphia - Columbus 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Góly: 18. N. Cates (P. Brown), 34. J. van Riemsdyk (Attard, K. Hayes) – 3. B. Gaunce (Meyer, E. Robinson), 14. Meyer (Werenski, E. Robinson), 54. Danforth (Bean, Kuraly), 60. Kuraly (Sillinger, Nyquist).

New Jersey - NY Rangers 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Góly: 7. Šarangovič – 12. R. Strome (Kreider, Panarin), 18. Kreider (Panarin, A. Fox), 44. Braun (B. Schneider, Copp).

Florida - Toronto 7:6 pp (1:1, 3:4, 2:1 - 1:0)

Góly: 4. S. Reinhart (Barkov, Huberdeau), 32. S. Reinhart (Barkov, Weegar), 33. Gudas (A. Lundell, Barkov), 38. Giroux (Huberdeau, S. Bennett), 43. Huberdeau (S. Reinhart, Giroux), 49. Barkov (Huberdeau), 63. Huberdeau (Barkov, Weegar) – 16. W. Nylander (Rielly, Matthews), 21. Marner, 22. Marner (Matthews, Tavares), 23. Blackwell (Rielly, Engvall), 29. Muzzin (Matthews, Marner), 57. Tavares (Marner, W. Nylander).

Montreal - Ottawa 3:6 (1:1, 2:2, 0:3)

Góly: 3. B. Gallagher (Evans), 28. J. Barron, 37. Caufield (M. Hoffman, B. Gallagher) – 16. Watson, 28. Stützle (B. Tkachuk, Norris), 35. B. Tkachuk (M. Joseph, Del Zotto), 41. Batherson (B. Tkachuk, Norris), 52. Colin White (Batherson), 56. Watson.

Buffalo - Carolina 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Góly: 22. J. Skinner (Tage Thompson), 26. Mittelstadt (R. Asplund, M. Samuelsson), 53. V. Olofsson (Dahlin), 56. Cozens (V. Olofsson, Krebs) – 15. Fast (Niederreiter, J. Staal), 45. Niederreiter (J. Staal, Pesce).

Detroit - Boston 5:3 (1:2, 2:0, 2:1)

Góly: 20. Dylan Larkin (Seider, L. Raymond), 26. M. Rasmussen (Erne, DeKeyser), 32. Zadina (J. Vrána, P. Suter), 45. J. Vrána (Hronek, Walman), 60. Gagner (Nedeljkovic) – 5. Haula (T. Hall, T. Nosek), 15. Carlo (Forbort, Bergeron), 58. Bergeron (McAvoy, T. Hall).

Nashville - Minnesota 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)

Góly: 6. Josi (Ekholm, Tomasino), 14. Johansen (F. Forsberg, Mikael Granlund), 20. Johansen (Josi, Duchene), 27. Tomasino (Josi, Ekholm), 54. Duchene (F. Forsberg, Borowiecki), 60. Johansen (Tomasino, F. Forsberg) – 14. Zuccarello (Kaprizov), 38. Kaprizov (Spurgeon, Zuccarello).

Dallas - NY Islanders 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Góly: 8. Studenič (M. Heiskanen, Jamie Benn), 20. Seguin (Hanley, J. Klingberg), 31. Faksa (Glendening) – 12. Pageau (Dobson, Bailey), 21. Nelson (Dobson).

San Jose - Edmonton 1:2 pp (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

Góly: 16. Hertl (B. Burns, T. Meier) - 52. Nugent-Hopkins (Hyman, Nurse), 61. McDavid (M. Smith).

Postupujúci do play off:

Atlantická divízia: Florida

Centrálna divízia: Colorado