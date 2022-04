Tréningový komplex Šachtaru Doneck sa dostal pod paľbu: Klub plánuje útek do zahraničia

Nemajú pokoj. Po tom, čo prednedávnom ruské vojská zničili podstatnú časť Donbass Arény, domovského štadióna futbalového Šachtaru Doneck, klub sa začal pripravovať vo svojom tréningovom centre neďaleko Kyjeva. Aj to sa však dostalo pod paľbu agresorov a vedenie Šachtaru rozhodlo o odchode prvého tímu do zahraničia!

Klub musel prvýkrát odísť do exilu už v roku 2014, v čase, keď sa bojovalo na východe Ukrajiny. Z Donecka sa tím presťahoval najprv do Ľvova, potom do Charkova a v roku 2018 do tréningové centra neďaleko Kyjeva. V ňom chcel napriek prebiehajúcej vojne pokračovať v príprave, ale plány mu opäť prekazili ruskí agresori.

Pod ich paľbu sa totiž dostal aj tento prechodný domov Šachtarua granáty poškodili tréningové ihrisko. Plné ruky práce tak mali nielen pyrotechnici, ale aj vedenie klubu.

„Klub podal na ministerstvo športu rovnakú žiadosť ako Dynamo Kyjev. Funkcionári veria, že dostanú podobné špeciálne povolenie. Klub mi ešte oznámil, že už existuje predbežná dohoda s niektorými európskymi, ale aj so zámorskými mužstvami o odohraní niekoľkých charitatívnych zápasov,“ povedal ukrajinský novinár Michajlo Spivakovsky.